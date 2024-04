L'US Navy veut des armes micro-ondes

La Marine américaine souhaite pouvoir déployer un prototype d'arme à énergie dirigée à micro-ondes à haute puissance d'ici la fin de 2026 dans le cadre de son programme METEOR. L'objectif du projet est d'ajouter une couche défensive supplémentaire contre les menaces de basse intensité, permettant de réserver les missiles sol-air aux vecteurs plus durcis, tels les missiles balistiques. L'US Navy a détaillé son plan d'utilisation des armes à micro-ondes à haute puissance (MHP) dans sa demande de budget pour l'année fiscale 2025 pour un montant de plus de 9 M$, un budget qui s'ajoute aux 13,5 M$ déja engagés en 2024 dans le programme d'arme à micro-ondes REDCAT auquel METEOR succède.

La Navy pourrait également chercher à déployer des systèmes avant 2026, même de manière limitée, en reposant sur d'autres programmes. En février, Naval Sea Systems Command a lancé un appel pour des capacités de lutte contre les drones qui pourraient être ajoutées à ses navires dans les 12 mois suivant l'attribution d'un contrat, et des projets d'armes à micro-ondes ont déja par le passé été proposées pour le domaine maritime par les société Epirus avec son système Leonidas, et par BAE Systems.

Les armes MHP ne sont néanmoins pas parfaites, en effet des interférences atmosphériques et météorologiques peuvent réduire leur portée et leur efficacité générale. Des blindages électromagnétiques peuvent également bloquer les systèmes MHP, même si ce durcissement complexifie et alourdit le système d’attaque. Autant de contraintes qui limitent les systèmes MHP à un emploi dans le cadre d'une défense multi-couches.

Une multiplication des menaces pour la Navy

Les Marines mondiales sont de plus en plus exposées aux menaces multiples provenant d'acteurs étatiques ou proliférants. L'Armée populaire de libération chinoise possède désormais un éventail de missiles anti-navires lancés depuis le sol, la mer et les airs. Certains missiles balistiques anti-navires permettent également d'accroître la portée globale des missiles, avec un début de trajectoire en haute altitude, puis une approche finale traditionnelle, ce qui permet à la Chine de refuser l'accès à des zones d'où les navires et porte-avions américains pourraient opérer en vue de défendre Taiwan. Des rapports indiquent que la Russie envisage le développement de capacités similaires, des capacités qui seraient alors déployées dans la région du Pacifique.

L'Iran est également un acteur majeur dans le développement de capacités de missiles balistiques anti-navires et participe activement à leur prolifération, notamment auprès de la milice yéménite, les Houthis. Les Houthis sont les premiers à avoir utilisé des armes balistiques anti-navire, même si leur trajectoire ne permet pas de se recaler sur leur cible et que les missiles ont jusqu'ici manqué leur cible. D’après les autorités américaines, deux navires ont été attaqués par les Houthis avec des missiles balistiques, le navire de fret MV Rubymar (qui a fait naufrage le 2 mars) et le True Confidence, touché par une frappe qui a fait 3 morts.