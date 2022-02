L'US Navy monte en puissance avec la mise en service de ses premiers Osprey

La fin des années 50 montre la faiblesse du TBM-3R : il est devenu trop vieux et sa soute cargo est trop petite. Grumman propose alors un successeur ; le C-1 Trader. Ce nouvel appareil est beaucoup plus grand que le TBM-3R et se base sur le chasseur de sous-marins S-2 Tracker vidé de ses capteurs et de sa soute. Le C-1 peut transporter 9 passagers ou 3,8 tonnes de cargo. Les premiers avions entrent en service actif en 1955.

Mais l'aéronavale américaine grossit de plus en plus, la taille et la complexité des appareils ne ressemblent plus du tout aux avions utilisés en Corée. L'US Navy a besoin d'un transporteur de fret et le C-1 devient très vite trop petit pour acheminer les différentes pièces détachées des appareils. Grumman revient encore une fois avec un nouveau COD, basé sur l'avion de guet radar E-2 Hawkeye. Cependant, Grumman ne va pas se contenter d'enlever les appareils de détection radar mais de développer un avion entièrement pensé pour son rôle de COD.