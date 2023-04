L'Ukraine retourne le TOS-1A thermobariques MLRS russe contre l'envahisseur

La récupération de matériel militaire russe, une habitude de l'armée ukrainienne Les grandes contre-offensives du mois de septembre-octobre ont entrainé un effondrement du front russe et une arrivée de l'Armée ukrainienne dans des centres logistiques avant leur évacuation. L'armée ukrainienne a alors pu prendre possession de centaines de véhicules de tous types, dont certains particulièrement sensibles : équipements de guerre électronique comme le Krasuka 4, matériels de communication, drones, véhicules de commandement, stocks de munitions et chars, à l’image du T-90A russe capturé en Ukraine et qui est désormais arrivé aux États-Unis pour être analysé (voir notre article sur le sujet). Au total, les pertes de matériel russes s'élèvent à un peu plus de 10 000 unités prouvées par les données du site Oryx dont 2825 ont été capturées par les forces ukrainiennes. Voici quelques exemples des quantités et des types de plateformes militaires capturées par les forces ukrainiennes Au moins 4 chars de la famille des T90 (1 T-90AK, 1 T-90S, 2 T-90M),

Au moins 164 chars de la famille des T80 (81 chars T-80BV, 45 T80U, 1 T-80UK, 5 T-80UE, 32 T-80BVM),

Au moins 2 système de missiles de défense aérienne russe Pantsir-S1,

Au moins 69 drones militaire de Orlan-10,

Au moins 33 obusiers de 152mm 2A65 Msta-B howitzer.

Un lance-roquettes multiples (MLRS) TOS-1A russe tirant un thermobarique. © Rosoboronexport

Un lance-roquettes multiples (MLRS) TOS-1A russe dans les mains de l'armée ukrainienne Dans une vidéo twitter parue le 18 avril, on peut observer des soldats Ukrainiens en voiture, croisant un convoi militaire de leur armée au sein duquel se trouve un TOS-1A thermobariques MLRS. Selon les chiffres du site Oryx, la Russie en aurait perdu au moins cinq, dont quatre ont été capturés en étant plus ou moins endommagés. Ces armes largement utilisées par la Russie dans le conflit, disposent de capacités ravageuses contre les infrastructures et les troupes au sol. Aucune information n’indique pour l’instant que la plateforme aie été utilisée par les troupes ukrainiennes, mais le TOS-1A s’avèrerait être un sérieux atout de la réalisation des contre-offensives ukrainiennes annoncées prochainement. La question du nombre de munitions spécifiques à ce lanceur multiple se pose aussi, mais là encore, aucune information n’est disponible à ce sujet bien que des saisies aient pu être faites, notamment lors des grandes contre-offensives ukrainiennes de l’automne dernier.

Le MLRS TOS-1A et ses armes thermobariques destructrices Le TOS-1A est un système de lance-roquettes multiples (MLRS) de l'ère soviétique combinant le châssis d'un char T-71A modifié et lance-roquettes rotatif pouvant tirer des ogives thermobariques. Conçue dans les années 1980, cette munition sol-sol a la puissance de frappe nécessaire pour s’attaquer à des positions fortifiées et détruire des véhicules blindés légers.Deux types de munitions non guidées équipent le MLRS, la MO.1.01.04 de 173 kg et la MO.1.01.04M de 217 kg. Le TOS-1A possède une capacité d’emport de 24 fusées thermobariques qu’il peut tirer dans un laps de temps compris entre 6 et 12 secondes maximum, saturant ainsi une zone géographique de 40 km2. Les munitions thermobariques fonctionnent en deux temps. A l’impact, une première explosion vaporise du carburant hautement inflammable dans toute la zone environnante du point d’impact. Une seconde explosion vient alors enflammer le nuage de gaz, entraînant la création d’une explosion colossale et d’une boule de feu à haute température. Cette dernière, qui aspire l'oxygène dans zone touchée, engendre un souffle massif pouvant détruire les bunkers et infligeant des dommages extrêmement importants aux soldats présents sur site.