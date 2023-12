L'Ukraine réceptionne 4 patrouilleurs produits en France

⚡️Loading onto the bulk carrier "UHL FUSION" four boats of the OSEA FPB 98 Mk I project (BG-205, BG-206, BG-207 and BG-208) built for the State Border Service of 🇺🇦Ukraine.



Photo: Christophe Dedieu, Saint-Nazaire, 🇫🇷France, November 22, 2023. pic.twitter.com/TYKkey9VsR