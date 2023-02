L'Ukraine commande un système antiaérien courte portée à Thales

Système antiaérien courte portée

Ce 1er février 2023, le ministre des Armées Sébastien Lecornu et le ministre de la Défense ukrainien Oleksiy Reznikov se sont rendus sur le site de Thales de Limours (Essonne, France). Ce dernier a notamment signé un contrat portant sur la livraison d'un système antiaérien courte portée. A l'heure où ces lignes sont écrites, le système n'est pas encore précisé. Cependant, il est déjà possible de confirmer qu'il comprendra :

un centre de commandement et de contrôle

un système de communications radios

des terminaux désignant les menaces

le radar Ground Master 200 de Thales.

L'achat a été effectué via le fond de soutien alloué à l'Ukraine. Le PDG de Thales, Patrice Caine a notamment annoncé : "Thales est fier de contribuer à la protection de l'Ukraine, notamment grâce à ses systèmes de défense aérienne."

Ground Master 200

Le GM200 est un radar mobile à semi-mobile de moyenne portée. Le système est conteneurisé (conteneur 20 pieds/6 mètres). Ainsi, le conteneur tient sur un camion ou peut être déposé à terre avant de fonctionner. Son alimentation est électrique, avec une autonomie de 24 heures. Il offre donc une mobilité accrue (sur camion) ou une autonomie élevée (24 heures à terre sans soutien quelconque). L'antenne radar est placée sur un mât.

Ce radar se base sur le GM400α et permet de détecter et de poursuivre des cibles évoluant à des altitudes variées (basse à très haute altitude). Il peut détecter un grand nombre de cibles aériennes différentes, comme des avions, hélicoptères, drones, etc. Il permet aussi une coordination des systèmes C-RAM grâce à sa capacité de détecter des missiles, roquettes, obus d'artillerie et de mortier. Cette capacité est en plus cumulée avec une capacité de calcul de la zone d'impact des objets détectés, permettant de prévenir les troupes visées.

En termes plus techniques, il s'agit d'un radar à bande S (GaN), à couverture 3D avec un angle de -7 à 70° et d'une vitesse d'un tour en 3 secondes en mode surveillance et 1,5 seconde en mode engagement. La portée de détection maximale est de 250 kilomètres en mode de surveillance et de 100 kilomètres en mode engagement.