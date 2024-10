[🇺🇦/🇷🇺] L'UKRAINE AU PIED DU MUR : QUI RENONCERA EN PREMIER ?

Malgré ses nombreux assauts, la Russie ne parvient pas à percer le front ukrainien, tandis que les pertes matérielles et humaines sont au plus haut dans les deux camps. Cette vidéo fait un bilan territorial, humain et statistique sur les 4 derniers mois, afin de définir les tendances à prévoir.