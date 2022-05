L’Outil Liquide booste la performance opérationnelle

L’impact du lubrifiant sur un process en qualification

Au terme d’un trimestre d’évaluation, seul le lubrifiant soluble B-Cool 755 de Blaser Swisslube a démontré une parfaite stabilité sur la base optimisée des paramètres de coupe avec la puissance maximale disponible en tournage et fraisage. En s’approchant de la puissance maximale de la machine (jusqu’à 100 kW en tournage) grâce à la performance des outils PCD avec arrosage sur l’arête à 220 bars, la fiabilité en usinage a été élevée et validée au plus haut niveau des performances de la machine, de la tenue des outils et de la qualité des pièces. L’Outil Liquide de Blaser Swisslube a généré une amélioration sensible des temps de cycle par pièce : gains jusqu’à 30 % sur la vitesse de coupe et 15 % d’avance en tournage.

Les gains de productivité liés à ce nouveau process, parfaitement maitrisé et fiabilisé pour une production en petits lots en H 24/24, et la durabilité des outils constituent les gains majeurs de compétitivité pour la cellule autonome. Stéphane Koegler, responsable Méthode va plus loin dans son analyse d’optimisation du lubrifiant Blaser : “La réduction de l’usure des outils PCD ou en carbure revêtu de diamant procure un bénéfice opérationnel majeur de flexibilité et réactivité. Nous pouvons produire à la demande et en un flux continu n’importe quel modèle de roue.” Le lubrifiant est l’élément « fondateur » qui crée les conditions de cette organisation de production grâce à un processus d’usinage dont les paramètres sont rendus immuables : stabilité de la machine, caractéristiques de l’outil et du lubrifiant.