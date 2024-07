L'OTAN monte en puissance, la France y prend une place croissante

Déployés en Roumanie depuis plus de deux mois au sein de la mission AIGLE, les chasseurs alpins du 27 s'entraînent sans relâche avec nos partenaires de l'OTAN. Les exercices et les échanges fortifient la fraternité d'arme entre les nations pour être #PlusFortsEnsemble . pic.twitter.com/eXgd3kozE2

En parallèle, la mission Air Shielding vise à renforcer et protéger l'espace aérien de l'OTAN sur le front oriental. Cette mission mobilise des avions de chasse en alerte permanente, des avions ravitailleurs pour prolonger l'endurance des appareils en vol, et des avions de reconnaissance AWACS pour une surveillance continue et une détection précoce des menaces. Les opérations incluent des patrouilles de routine et des exercices réguliers, améliorant l'intégration et l'interopérabilité des systèmes de défense aérienne des nations de l'OTAN et assurant une réponse rapide et efficace en cas de crise.

Engagement de la France en Méditerranée

En plus de son implication en Europe de l'Est, la France joue également un rôle clé en Méditerranée, contribuant à la coopération aéronavale et à la surveillance maritime dans le cadre des "Standing NATO Maritime Groups 2" (SNMG2). De plus, la France a pris le commandement de cette force navale de l'OTAN d'avril à juillet 2024.

La France participe de manière permanente aux "Standing NATO Mine Countermeasures Groups 2" (SNMCMG2), qui se concentrent sur les opérations de déminage maritime. Cette présence continue assure la sécurité des voies de navigation en Méditerranée, cruciales pour les échanges commerciaux et la stabilité régionale. En plus de cette présence, la Marine Nationale s'implique dans plusieurs exercices occasionnels pour renforcer la coopération et la préparation des forces alliées, avec par exemple, l'exercice "Olives Noires" qui s'est déroulé du 8 au 19 mai 2024. Ces exercices permettent de tester et d'améliorer les capacités opérationnelles des forces navales de l'OTAN, tout en renforçant l'interopérabilité et la coordination entre les différentes marines alliées.

L'exercice Steadfast Defender 24

En 2024, la France a également participé à l'exercice Steadfast Defender 24, le plus grand exercice de l'OTAN depuis des décennies. Organisé durant tout le premier semestre de l'année, ce "meta-exercice" visait à simuler un déploiement interarmées et interalliés d'envergure ainsi que des manœuvres multi-domaines en réaction à un conflit proche des frontières de l'Alliance. Avec la participation de 90 000 soldats issus des 31 pays membres de l'Alliance euro-atlantique et de la Suède, cet exercice a mobilisé un large panel de moyens techniques : 1 100 véhicules, plus de 50 navires et 80 avions.

Les forces armées françaises ont joué un rôle majeur dans différents exercices du projet. Elles ont participé à JOINT Warrior, une défense navale en mer de Norvège, à DRAGON-24, des combats blindés de haute intensité en Pologne, à NORDIC RESPONSE, des combats polaires en Norvège, et à SWIFT RESPONSE, une opération parachutiste en Roumanie. Elles ont également été présentes à Springstorm en Estonie pour la défense du territoire, et à NEPTUNE STRIKE en Méditerranée, où elles ont coordonné les actions du groupe aéronaval Charles de Gaulle avec trois autres groupes aéronavals, notamment espagnols et italiens.

L'agression russe de l’Ukraine a donc eu pour effet de relancer une OTAN que nombre d'observateurs jugeaient dépassées, voire “en état de mort cérébrale”, via l'intégration de nouveaux pays, l'accroissement des budgets de la défense, ou la multiplication des déploiements et exercices.