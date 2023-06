L’Italie rejoint le programme de futurs missiles antinavires et de croisière franco-britannique

Le programme Futur missile antinavire / Futur missile de croisière

Le programme Futur missile antinavire / Futur missile de croisière, aussi appelé FMAN/FMC découle d’une décision franco-britannique d'œuvrer conjointement, pour le développement de nouvelles capacités de missiles antinavires et de croisière. L’accord, initialement signé en 2017, vise à remplacer de part et d’autre de la Manche les missiles de croisière SCALP EG et Storm Shadow (version britannique du SCALP livrée à l’Ukraine) de MBDA et les missiles antinavires Exocet (MBDA) pour la France et Harpoon (Boeing), utilisés par le Royaume-Uni.

Dans le cadre du programme, MBDA s’est vu octroyer un montant de l’ordre de 100 millions d’euros concernant la phase de concept. Financé à parts égales par la France et le Royaume-Uni , il prévoit aussi une répartition égale de la charge de travail entre MBDA France et MBDA UK. Cependant, le Brexit, la décision de développer deux avions de combat de sixième génération concurrents et la crise des sous-marins australiens sont autant de pierres d'achoppements entre la France et le Royaume qui sont venues compliquer leur coopération en matière défense et auraient pu éteindre le projet.

Lettre d’intention tripartite entre la France le Royaume-Uni et l’Italie

Néanmoins, après le lancement de travaux de préparation dans le cadre du programme FMAN/FMC en février 2022, avec la signature d’un accord étatique, le projet a continué à reprendre des couleurs en juillet 2022 avec la signature d'un accord de coopération pour la motorisation du Future Missile de Croisière (FMC) entre Safran et Rolls-Royce (voir notre article sur le sujet). C'est enfin la semaine dernière que le programme a connu son dernier rebondissement. En marge du salon du Bourget 2023, une lettre d’intention concernant le programme a été signée entre le Royaume-Uni, l’Italie et la France. Rome officialise ainsi sa volonté de rejoindre le programme dont l’objectif est de fournir une capacité opérationnelle de frappe dans la profondeur à l'horizon 2030.

Selon le ministère des Armées, les trois pays entrent désormais dans une phase de dialogue qui « dessinera les bases de la phase de développement à venir ». Cette nouvelle étape qui débute pour « le programme FMAN/FMC permettra de renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne autour de l’industriel MBDA, leader européen dans le domaine missiles ». L’Italie collabore actuellement avec la France au sujet du système de défense aérienne SAMP/T (Système sol-air moyenne portée/terrestre) aussi appelé Mamba et s'investit avec son partenaire britannique et le Japon, dans le développement du système Global Combat Air Program (GCAP) et de son programme d’avion de 6e génération nommé Tempest respectivement concurrents du SCAF et de son chasseurs nouvelle génération.