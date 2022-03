L'Iran bombarde un bâtiment du Mossad en Irak

Représailles iraniennes

Les représailles ne se sont pas fait attendre : ce dimanche 13 mars, vers 01h10 du matin (heure locale), le CGRI a lancé entre 6 et 12 missiles sol-sol Fateh 110 depuis leur base de la ville de Tabriz (Iran, province de l’Azerbaïdjan oriental). Quelques minutes plus tard et environs 290 km plus loin, plusieurs explosions étaient entendues dans la ville d’Erbil (Irak, province d’Erbil).

Le corps des Gardiens de la révolution islamique a décidé bombarder un site du Mossad présent dans cette ville en représailles à la mort des deux officiers en Syrie. Le bâtiment semblait vide car il n’y aurait eu aucun mort.

Le Fateh 110 est un missile courte portée iranien dont la portée maximale varie entre 300 et 500 km. C’est un missile à étage unique, propulsé par un moteur à carburant solide, guidé et pouvant transporter une charge de 500 kg. Il a été développé en 2001 et serait opérationnel depuis 2004. L’Iran ne serait pas le seul pays à utiliser ce missile car d’après le Center for Strategic and International Studies, le Hezbollah disposerait de plusieurs Fateh 110 (ou la copie syrienne, le M-600) depuis 2007.