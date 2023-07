L'IPSA, toujours plus proche de l'industrie

L'IPSA se distingue par son lien étroit avec l'industrie aérospatiale, ce qui permet aux étudiants de bénéficier de stages et d'opportunités professionnelles intéressantes auprès de grandes entreprises du secteur, mais aussi de startups innovantes. L'école vient de publier les résultats d'une enquête qu'elle a menée auprès des acteurs industriels en collaboration avec IPSOS. Le but : proposer des formation qui répondent parfaitement aux besoins industriels du moment. L'école possède également des laboratoires de recherche et des partenariats avec des organismes de recherche, ce qui permet aux étudiants de s'impliquer dans des projets novateurs.