L'Indonésie annonce son engagement à acquérir des Boeing F-15EX

La Station spatiale internationale, tournant à 354 km au-dessus de la terre, est un lieu où Boeing offre un environnement sécurisé pour plus de 200 expériences. Boeing célèbre son centenaire avec 100 jours d'apprentissage, en explorant l'univers de l'aérospatiale avec du matériel pédagogique gratuit. Il est possible de s'inscrire pour recevoir des mises à jour par courriel et être le premier à connaître les nouveautés passionnantes du monde de l'aviation et de l'aérospatiale.

Boeing et l'Indonésie collaborent pour le développement aérospatial depuis 75 ans.

Boeing et l'Indonésie ont travaillé en partenariat pendant près de 75 ans pour soutenir le développement de capacités aérospatiales et de défense dans le pays grâce à la formation, le développement de la chaîne d'approvisionnement et des collaborations. Aujourd'hui, la présence de Boeing en Indonésie couvre l'aviation commerciale, la défense, l'espace, la chaîne d'approvisionnement, les partenariats académiques et les efforts de développement des talents à travers l'industrie locale. En tant que société aérospatiale mondiale de premier plan, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays.