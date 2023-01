L'IATA signale une nouvelle baisse de la demande de fret aérien

Baisse de la demande du fret aérien

L'Association internationale du transport aérien (IATA) a publié des données sur les marchés mondiaux du fret aérien pour novembre 2022, qui montrent que la demande a faibli alors que les vents contraires économiques persistent. La demande mondiale, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK*), a baissé de 13,7% par rapport à novembre 2021 (-14,2% pour les opérations internationales).

La capacité (mesurée en tonnes-kilomètres de fret disponibles, ACTK) était inférieure de 1,9% à novembre 2021. Il s'agit de la deuxième contraction en glissement annuel après la première le mois dernier (en octobre) depuis avril 2022. La capacité de fret international a diminué de 0,1 % par rapport à novembre 2021.

Par rapport aux niveaux d'avant COVID-19 (novembre 2019), la contraction de la demande globale a été plus faible (-10,1 %), tandis que la capacité a baissé de 8,8 %.

"Les performances du fret aérien ont faibli en novembre, la saison de pointe traditionnelle. La résilience face aux incertitudes économiques est démontrée, la demande étant relativement stable d'un mois sur l'autre. Mais les signaux du marché sont mitigés. Le mois de novembre a présenté plusieurs indicateurs présentant un potentiel de hausse : les prix du pétrole se sont stabilisés, l'inflation a ralenti et on a observé une légère expansion des échanges de marchandises au niveau mondial. Mais la diminution des commandes à l'exportation au niveau mondial et l'augmentation des cas de COVID en Chine incitent à une surveillance attentive", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.