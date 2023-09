L'expérience de génération d'oxygène de la NASA, MOXIE, achève sa mission sur Mars

MOXIE (Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment), un instrument de la taille d'un four à micro-ondes, a été installé dans le châssis du Perseverance de la NASA en 2019. Au cours de la mission, MOXIE a extrait l'oxygène de l'atmosphère martienne 16 fois, testant une méthode qui pourrait permettre aux futurs astronautes de produire le propergol nécessaire pour les ramener sur Terre. Embarqué à bord du rover Perseverance, l’instrument a démontré qu’il pourrait être une technologie viable pour les astronautes sur Mars pour produire de l'oxygène pour le carburant et la respiration.

L'administrateur adjoint de la NASA, Pam Melroy, a salué les performances impressionnantes de MOXIE, affirmant que l'exploit démontre la faisabilité de l'extraction de l'oxygène de l'atmosphère martienne. Cela pourrait aider à fournir de l'air respirable ou du propergol aux futurs astronautes. Selon Melroy, le développement de technologies permettant l'exploitation des ressources sur la Lune et Mars est essentiel pour établir une présence lunaire à long terme et soutenir une première campagne d'exploration humaine sur Mars.

MOXIE est une technologie cruciale pour la survie et le retour des astronautes depuis Mars.

MOXIE produit de l'oxygène moléculaire via un processus électrochimique qui sépare un atome d'oxygène de chaque molécule de dioxyde de carbone pompée à partir de la mince atmosphère de Mars. Alors que de nombreuses expériences de Perseverance visent les objectifs scientifiques primaires de la mission, MOXIE était axée sur la future exploration humaine. Il a servi de première démonstration d'une technologie que les humains pourraient utiliser pour survivre sur Mars et la quitter. Un système de production d'oxygène pourrait aider les futures missions de diverses manières, mais le plus important serait de servir de source de propergol de fusée, nécessaire en quantités industrielles pour le retour des astronautes sur Terre.