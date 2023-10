L'Europe attribue le développement d'un système d'aide à la décision à un consortium emmené par Rheinmetall

FEDERATES reçoit 30 millions d'euros pour développer une solution d'aide à la décision.

La Commission Européenne a sélectionné FEDERATES, un consortium dirigé par Rheinmetall et composé de 32 entreprises issues de 14 pays membres de l'UE, pour un financement de 30 millions d’euros. L'objectif de ce projet, appelé "Federated Ecosystem of European Simulation Assets for Training and Decision Support", est de mettre en œuvre un prototype de solution innovante pour la formation et le soutien à la décision pour préparer et faciliter des opérations terrestres, maritimes, aériennes, spatiales et dans le cyberespace.