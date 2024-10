L’étau se resserre : la Chine en ordre de bataille autour de Taïwan

Le 14 octobre 2024 marque une escalade dramatique dans la confrontation entre la Chine et Taïwan. L’Armée populaire de libération (APL) de la Chine a lancé des manœuvres militaires d’une agressivité sans précédent, simulant des frappes de précision sur les infrastructures stratégiques de Taïwan. Ces exercices, baptisés Joint Sword-2024B, voient le déploiement de forces navales et aériennes autour de l’île, créant un encerclement quasi total. Les bombardiers Xian H-6, armés de missiles à longue portée, ainsi que des chasseurs Shenyang J-16 et Sukhoi Su-30, survolent les côtes taïwanaises, prêts à frapper.

Sur le terrain maritime, la Chine a mobilisé une flotte redoutable : destroyers Type 052D, frégates Type 054A, et le porte-avions Liaoning, fer de lance de la flotte chinoise, convergent vers Taïwan dans une démonstration de force sans équivoque. Ces unités, équipées de missiles antinavires et de systèmes de défense avancés, simulent des blocus de ports clés de l’île, empêchant tout ravitaillement extérieur. Pékin a ainsi montré qu’elle peut, en quelques heures, couper Taïwan du reste du monde et frapper ses points névralgiques avec une précision mortelle.

Le commandement de l’APL a clairement annoncé la nature de ces manœuvres : elles ne sont pas une simple démonstration, mais un avertissement explicite aux forces séparatistes de Taïwan. En déployant une telle puissance de feu aux portes de l’île, la Chine envoie un message sans ambiguïté : elle est prête à frapper et à envahir si nécessaire. Pour Pékin, la réunification n’est plus un rêve lointain, mais un objectif qu’elle est prête à atteindre, même au prix de la guerre.

Réaction de Taipei : Taïwan sous haute tension, en ordre de défense

Face à cette menace existentielle, Taïwan se prépare à une confrontation armée qui pourrait éclater à tout moment. Le président taïwanais Lai Ching-te, déjà qualifié de “séparatiste” par Pékin, a déclaré fermement que l’île “défendrait sa souveraineté nationale jusqu’au bout”. Lors de la fête nationale, Lai a réitéré son engagement à préserver le statu quo dans le détroit de Taïwan, tout en condamnant les actions de la Chine comme des provocations délibérées visant à provoquer une guerre.

Les forces taïwanaises sont désormais en alerte maximale. L’armée de l’air taïwanaise a ordonné le déploiement immédiat de ses chasseurs Mirage 2000 et F-16 Viper, prêts à intercepter toute violation de l’espace aérien. Ces appareils, bien que moins nombreux que ceux de l’APL, ont été renforcés par les récentes acquisitions d’armes auprès des États-Unis, dont des systèmes de défense aérienne Patriot et des missiles de défense côtière Harpoon. Ces systèmes permettent à Taïwan de tenir la ligne face à une invasion maritime massive, du moins dans les premières phases d’un éventuel conflit.

Les exercices chinois s’intensifiant, le spectre d’une attaque préventive se profile. Taïwan, avec ses 215 000 soldats et ses 1,6 million de réservistes, se prépare au pire. Le ministère de la Défense a annoncé que des simulations de combat sont en cours pour évaluer les scénarios d’invasion à grande échelle. Si la Chine devait lancer une offensive, Taïwan entend transformer chaque rue, chaque port et chaque bâtiment en forteresse.

Les alliances sont également testées. Les États-Unis, principal allié de l’île, ont déjà envoyé le porte-avions USS Ronald Reagan patrouiller près des eaux taïwanaises. Washington, bien que officiellement neutre dans le conflit, continue d’armer et de soutenir Taipei, avertissant la Chine des risques d’une escalade incontrôlée. Mais cette posture défensive suffira-t-elle face à l’avalanche de puissance militaire que Pékin est prête à déchaîner ?

Un engrenage implacable : la guerre des zones grises se transforme en menace ouverte

La stratégie de la Chine ne se limite pas à des démonstrations de force conventionnelles. Pékin a adopté la guerre des zones grises, multipliant les actions militaires sous le seuil du conflit ouvert mais suffisamment menaçantes pour déstabiliser Taïwan. Des garde-côtes chinois, agissant sous couvert d’opérations de “maintien de l’ordre”, encerclent désormais régulièrement les îles périphériques de Taïwan, pénétrant dans des zones d’accès restreint, notamment près de Matsu et Kinmen, des avant-postes stratégiques situés à quelques kilomètres seulement des côtes chinoises.

Ces actions de harcèlement, menées par des flottes de petits navires et des drones, visent à épuiser les défenses taïwanaises tout en s’appropriant de facto des portions d’espace maritime disputées. Les médias chinois parlent d’une stratégie visant à tester la résistance taïwanaise, à l’usure, sans déclencher un conflit ouvert. Pourtant, avec chaque patrouille, chaque incursion dans les eaux taïwanaises, la frontière entre intimidation et guerre réelle devient de plus en plus floue. Les experts militaires redoutent qu’un incident mineur – un drone abattu, un tir accidentel – puisse déclencher un conflit de grande ampleur, dans lequel aucune des deux parties ne pourrait reculer.

Le Conseil de sécurité taïwanais, sous la direction de Lai Ching-te, s’est réuni en urgence pour évaluer la situation. Dans un communiqué, le gouvernement taïwanais a dénoncé des “provocations flagrantes” et averti que les récentes actions chinoises mettaient “gravement en danger la paix régionale”. La situation est devenue si tendue que chaque nouveau mouvement de troupes, chaque manœuvre militaire, pourrait être perçu comme le déclencheur d’un conflit armé.

Le point de rupture : vers une inévitable confrontation ?

Alors que l’étau chinois se resserre de plus en plus autour de Taïwan, la région semble s’approcher dangereusement d’un point de rupture. Le gouvernement chinois maintient sa position intransigeante : Taïwan fait partie intégrante de son territoire et toute tentative d’indépendance sera considérée comme une déclaration de guerre. À chaque nouvelle série d’exercices, l’APL affine ses tactiques d’invasion potentielle, prouvant qu’elle dispose de la capacité militaire et logistique nécessaire pour une action rapide et décisive.

L’ampleur de la mobilisation chinoise ne laisse pas de place à l’ambiguïté. Les forces armées taïwanaises, bien qu’entraînées et déterminées à défendre leur île, sont largement surpassées en nombre et en matériel. Malgré l’aide militaire occidentale et l’engagement des États-Unis à maintenir la paix dans la région, l’éventualité d’une confrontation ouverte avec une Chine de plus en plus résolue met en péril l’équilibre des puissances en Asie-Pacifique.

À Pékin, l’heure n’est plus à la patience diplomatique. Depuis des années, Xi Jinping a renforcé l’armée chinoise avec un budget militaire ayant franchi la barre des 230 milliards de dollars par an, soit la deuxième plus grande puissance militaire mondiale derrière les États-Unis. Cette montée en puissance traduit l’ambition de la Chine à récupérer ce qu’elle considère comme une province sécessionniste. Les simulations d’invasion, de frappes de précision et de blocus maritime envoient un signal clair à Taïwan et à la communauté internationale : Pékin est prête à franchir le pas de la guerre pour parvenir à ses objectifs.

Ces exercices militaires interviennent à un moment où les tensions géopolitiques s’intensifient dans le monde entier, notamment au sein des blocs économiques comme les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Bien que certains de ces pays ne soient pas directement impliqués dans les conflits militaires actuels, la dynamique mondiale montre que plusieurs membres de ce groupe, comme la Russie en Ukraine et la Chine dans le détroit de Taïwan, ont adopté des stratégies d’affrontement ou de pression militaire dans leur région respective.

