L'Égypte achète deux C-130J-30 Super Hercules

Deux C-130J-30 en Égypte

Ce 5 septembre, Lockheed Martin a publié un communiqué de presse annonçant l'arrivée de l’Égypte au sein des utilisateurs du C-130J-30 Super Hercules. En effet, à l'occasion de l'Egypt International Air Show, la Force aérienne égyptienne a confirmé son achat de deux C-130J-30 Super Hercules. Comme expliqué par Rod McLean, vice-président et directeur général de la branche d'activité Mobilité aérienne et missions maritimes de Lockheed Martin, l’Égypte est le plus gros utilisateur du Hercules hors-États-Unis :

"L’Égypte est un opérateur distingué du C-130, volant avec sa flotte d'Hercules pour répondre à certaines des exigences de mission les plus difficiles. Accueillir l'Égypte au sein de la flotte mondiale de C-130J Super Hercules est un honneur qui représente véritablement le partenariat de longue date entre nos deux nations et avec Lockheed Martin. Avec ces nouveaux C-130J-30, la capacité aérienne tactique de la Force aérienne égyptienne offrira des capacités inégalées et une amplification de force alignée pour servir l'Égypte, l'Afrique du Nord et le monde."

Toutefois, la flotte ne comprend actuellement que des Hercules, cette commande représentant le tout premier achat égyptien de Super Hercules. Cet a achat avait déjà reçu l'importante autorisation du Département d'État le 25 janvier 2022 dans un communiqué de la Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Chiffre intéressant, le communiqué de la DSCA précise que 12 C-130J-30 Super Hercules peuvent être achetés par l'Égypte ; il est fort probable que de futurs achats de Super Hercules seront signés dans un futur pas si lointain !

Un mot sur le Super Hercules

Concrètement, le C-130J représente la version la plus avancée du C-130 Hercules. Contrairement aux moteurs à quatre pales du C-130H, le C-130J a été remotorisé avec des moteurs à six pales, plus puissants et améliorant les capacités générales de transport du Super Hercules. Le cockpit a été revu et l'équipage nécessaire réduit ; 5 pour la version H (2 pilotes, 1 navigateur, un ingénieur et un chargé de soute) contre 3 pour la version J (2 pilotes et 1 chargé de soute). À noter que d'extérieur, le C-130J, et dans ce cas-ci, sa version allongée de 4,3 mètres, le C-130J-30, ne diffère pas physiquement du C-130H et C-130H-30. Ainsi, la soute d'un C-130H a exactement le même volume que la soute d'un C-130J (soit 170 m³).

Enfin, tout comme le C-130H, le C-130J existe en de nombreuses variantes spécialisées (AC-130J Ghostrider, EC-130J Commando Solo, MC-130J Commando II,...).

Caractéristiques techniques

Constructeur : Lockheed Martin

Taille : 40,4 mètres d'envergure, 34,4 mètres de long et 11,8 mètres de haut

Motorisation : 4 turbopropulseurs Rolls-Royce AE 2100D3 (4x 4 760 chevaux)

Masse maximale au décollage : 74,4 tonnes

Emport : 18,7 tonnes de cargo (7 palettes et une sur la rampe), 128 passagers ou 97 brancards ou 92 parachutistes.

Équipage : 3