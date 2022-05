L’École de l’air et de l’espace propose un nouveau Mastère Spécialisé®« Defense and Security in Space ».

Depuis plusieurs années, l’espace connaît un développement particulièrement important, que ce soit en lien avec des applications de la vie quotidienne (télécommunication, navigation & positionnement, transfert bancaire, observation de la Terre, …) ou avec les opérations militaires. Cette forte croissance ne va pas sans soulever des questions liées à la sécurité.

L’École de l’air et de l’espace (EAE), en partenariat avec le Commandement de l’Espace (CDE), le Centre national d'études spatiales (CNES) et l’Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) vous propose un Mastère Spécialis鮫 Defense and Security in Space » (MS DefSiS). Cette formation duale de haut niveau (BAC+6) civile et militaire, et ouverte à l’international permettra aux diplômés de faire valoir une expertise recherchée dans le domaine du spatial et de la sécurité.

2021_AEOA_149_X_006_024 recadre.jpg © Fermer

Grande École militaire, aéronautique tournée également vers l’espace, l’École de l’air et de l’espace (EAE) forme tous les officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace. Environ 700 officiers sont formés chaque année. Véritable École de commandement, elle prépare les futurs chefs militaires à être capables d’exercer aussi bien sur le territoire national que sur les théâtres d’opérations, avec discernement et un sens aigu des responsabilités. Grande école de commandement, l’École de l’air et de l’espace est un « Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type Grand Établissement (EPSCP-GE) » L’École de l’air et de l’espace développe : l’aptitude au commandement Indispensable à la tenue d’un premier emploi en milieu opérationnel : sang-froid et capacité de réflexion, rigueur, sens des responsabilités, disponibilité, persévérance, personnalité affirmée et goût de l’action ;

: sang-froid et capacité de réflexion, rigueur, sens des responsabilités, disponibilité, persévérance, personnalité affirmée et goût de l’action ; l’aptitude au travail en équipe ;

le sens des valeurs : respect, intégrité, sens du service et excellence. Le mastère « Defense & Security in Space » vise à former des cadres civils et militaires ayant une vision intégrée de la sécurité des systèmes spatiaux dans les opérations spatiales civiles ou de défense. Les compétences développées dans le cadre du MS® DefSiS permettront d’accéder de façon privilégiée aux domaines de l’analyse et du conseil au sein d’industries, d’organismes gouvernementaux ou de cabinets liés au fonctionnement et l’utilisation des systèmes spatiaux civils et militaires dans leur dimension sécuritaire. Cette expertise pourra notamment être employée dans le cadre de la recherche ou du développement d’un programme spatial, de la mise en œuvre et de l’emploi opérationnel d’un système spatial ou encore de l’analyse, la prévention, le suivi ou la gestion de crises.

cso1.jpg © Fermer

Grace à cette formation d’excellence, les diplômés seront en capacité : d’intégrer la dimension sécurité dans la conception des missions et l’utilisation des systèmes spatiaux civils ou militaires ;

de mettre en place une analyse des risques, vulnérabilités et menaces des missions sur toute la chaine d’un système spatial ;

d’analyser la situation spatiale à partir des données disponibles pour identifier la criticité des situations et interpréter les comportements anormaux ;

de proposer des solutions dans le cadre d'une stratégie défensive ;

de conseiller et contribuer à la prise de décision dans les sphères civiles et politico-militaires des opérations spatiales.

Sans titre3.jpg © Fermer

Soutenue par de prestigieux organismes, industries et start-ups, cette formation s’appuie sur l’expertise des enseignants de l’École de l’air et de l’espace ainsi que de nombreux professionnels pour délivrer un programme dynamique mêlant apports théoriques, pédagogies actives et innovantes tels que le serious gaming, mises en situation, simulation ainsi que sur la réalisation d’un projet en groupe réalisé tout au long de la formation. Le programme intégrera de nombreuses visites de sites opérationnels, de systèmes spatiaux et de sites industriels. Le programme s’adresse à des étudiants ou professionnels français ou internationaux diplômés dans différents champs disciplinaires : Ingénierie aéronautique, informatique ou sciences mais aussi sciences politiques, droit, économie ou management Ce mastère spécialisé reconnu par la conférence des grandes écoles est ouvert aux étudiants et étudiantes titulaire d’un niveau BAC+ 5 ou d’un BAC+ 3 avec expérience professionnelle dans le domaine cette formation, en anglais, représente un volume global de 450 h se décomposant en sept modules permettant de couvrir un large spectre de thématiques. https://www.ecole-air-espace.fr/formations/formation-continue/masteres-specialises/mastere-specialise-defense-and-security-in-space-ms-defsis/ A l’issue de la formation théorique, la thèse professionnelle de 4 à 6 mois sera également le moment privilégié afin d’exposer les stagiaires au milieu spatial. Ils et elles se verront confier des missions dans les industriels institutions et organismes ou cabinets partenaires. Ils pourront également échanger avec les professionnels sur les métiers et de possibles opportunités. De grands noms de l’industrie spatiale française et européenne ainsi que des start-ups ont déjà déclaré leur intérêt pour accueillir les stagiaires et les diplômés.

P57758_HD.jpg © Fermer

L’École de l’air et de l’espace est une grande école militaire aéronautique et spatiale référente en Europe qui garantit l’excellence de la formation des officiers Aviateurs, combattants de demain en mesure « d’analyser dans la complexité, décider dans l’incertitude, agir dans l’adversité ». Résolument tournée vers l’intégration des nouveaux domaines tels que le monde cyber et le spatial, elle confirme son ambition afin de faire face aux défis de demain. Ouverte vers l’extérieur, développant continuellement ses recherches, ses technologies et ses innovations, elle se place au cœur de l’industrie et de la recherche.