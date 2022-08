L'avion solaire Zephyr d'Airbus vient de s'écraser après 64 jours de vol

Les causes du crash

Airbus teste depuis de nombreuses années des itérations de ses avions Zephyr en Arizona. La dernière itération de l'avion, appelée Zephyr 8, est désormais proche de battre le record du plus long vol enregistré, qui est détenu par un vol de Cessna 172 Skyhawk qui a eu lieu il y a 63 ans. Appelé vol Hacienda, le Cessna était resté en l'air pendant 64 jours et 22 heures.

Le 19 août, après 64 jours d’affilé de vol, le célèbre drone solaire Zephyr d’Airbus s’est écrasé en Arizona. Il était à quelques heures de battre le record du vol le plus long de l'histoire. Les développeurs et ingénieurs Américain ont pu recueillir des données essentielles sur l'appareil pendant son vol, ce qui aidera l'armée à atteindre ses objectifs opérationnels en haute altitude.

Sous l'indicatif ZULU82, le Zephyr survolait le vaste désert d’Arizona à peu près à mi-chemin entre Phoenix et Mexicali, en Basse-Californie. L’appareil volait à une altitude plus basse que d’habitude, de 45 000 à 50 000 pieds, et finit son vol à la suite d’une manœuvre non maitrisé à une vitesse de 50 à 60 nœuds. Les données du ADSB, montrent que le drone descendait à une vitesse 4 544 pieds par minute. L’équipe d'Airbus examine actuellement les plus de 1 500 heures de données que l'avion a passées dans la stratosphère afin de planifier sa prochaine mission.

Airbus Zephyr

L'appareil a une envergure de 82 pieds (25 m) mais pèse moins de 165 livres (75 kg). Le Zephyr est agnostique en matière de charge utile et peut être utilisé pour capter des images ou des systèmes radar ou d'identification automatique à des fins militaires, institutionnelles ou commerciales. L’avion est uniquement alimenté par l’énergie solaire, ce qui lui permet de rester en vol pendant de longues périodes.