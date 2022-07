L'Armée de Terre commande 18 CAESAr à Nexter

Un besoin de retrouver une pleine capacité

Suite à l'invasion russe du 24 février dernier, la France fait partie des pays soutenant l'Ukraine en fournissant des aides létales et non létales. L'une des aides les plus vues sur les réseaux sociaux se trouve être les 18 obusiers automoteurs d'artillerie CAESAr. Ces 18 pièces ont été prélevées directement sur les stocks de l'Armée de Terre, créant de fait, un certain manque capacitaire. Afin de le résoudre - et comme confirmé dans un communiqué de presse de Nexter - le ministère des Armées, via la Direction générale de l'armement (DGA), a commandé 18 nouveaux CAESAr.

Afin de combler au plus vite ce trou capacitaire (principalement des pièces utilisées pour l'entrainement), Nexter et la DGA ont fait preuve d'une grande réactivité puisque la commande a été notifiée le 13 juillet dernier et les 18 systèmes seront livrés au sein des unités d'artillerie au plus tard pour l'été 2024. La vitesse de livraison s'explique aussi par le choix du modèle puisqu'il ne s'agit pas du futur modèle CAESAr Mk II (en développement) mais bien du CAESAr Mk I, actuellement en service actif au sein de l'Armée de Terre.

Un obusier qui a fait ses preuves

Le Camion Équipé d'un Système d'Artillerie (CAESAr) se caractérise autour de deux points :