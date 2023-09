L'armée de l'Air américaine et RTX terminent le premier essai de vol de l'AIM-120C-8

Le 1er septembre 2023, les forces aériennes américaines et Raytheon, une filiale de RTX (NYSE: RTX), ont réussi le premier vol d'essai du AIM-120C-8, la dernière variante internationale du AMRAAM développée dans le cadre du programme de rafraîchissement Form, Fit, Function (F3R). L'AIM-120C-8 a été tiré depuis un F-15C Eagle et a abattu la cible aérienne, atteignant tous les objectifs principaux pour le vol d'essai.

Dans le cadre du programme F3R, les ingénieurs ont utilisé des initiatives d'ingénierie de systèmes basées sur des modèles et d'autres technologies numériques pour améliorer plusieurs circuits et processeurs avancés dans la section de guidage du missile, et pour ré-héberger le logiciel hérité dans les AMRAAM AIM-120D-3 et AIM-120C-8. Le vol d'essai du AIM-120C-8 suit la fin des essais de vol de l'AIM-120D-3, qui ont été effectués en seulement 11 mois après le premier vol d'essai.

Raytheon décroche un contrat de 1,15 milliard de dollars pour la production de missiles.

Récemment, les forces aériennes américaines ont attribué à Raytheon un contrat de 1,15 milliard de dollars pour la production de missiles AIM-120D-3 et C-8 pour 19 pays. Raytheon Technologies (RTX) est la plus grande entreprise mondiale du secteur de l’aérospatiale et de la défense avec plus de 180 000 employés à l'échelle mondiale, et a enregistré un chiffre d’affaires de 67 milliards de dollars en 2022.