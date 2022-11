L'architecture du système de systèmes C-UAS de Northrop Grumman excelle lors de tests complexes à tirs réels.

Détection et interception d'une variété d'armes lors d'essais à tirs réels

Le système de commande et de contrôle (C2) à courte portée anti-drones (C-UAS) de Northrop Grumman a réussi son test de système de systèmes le plus complexe à ce jour. Le système de commandement et de contrôle (C2) de la défense aérienne en zone avancée (FAAD) a servi de système C2 pour tous les C-UAS utilisés pour détecter et intercepter une variété d'armes lors d'essais à tirs réels au Yuma Proving Ground en Arizona. "Notre système C2 Counter UAS éprouvé au combat s'adapte constamment pour répondre aux menaces actuelles et futures", a déclaré Christine Harbison, vice-présidente et directrice générale, systèmes de combat et préparation de la mission de Northrop Grumman. " Comme nous l'avons démontré, notre architecture ouverte peut rapidement intégrer de nouvelles capacités provenant de l'ensemble du champ de bataille. "

FAAD C2 intégré avec huit capteurs et six effecteurs en simultané pour se défendre contre des attaques coordonnées de roquettes, d'artillerie et de mortier et de UAS

L'évaluation comprenait plusieurs tests complexes avec des scénarios de tir réel utilisant le FAAD C2 intégré avec huit capteurs et six effecteurs simultanément pour se défendre contre des attaques coordonnées de roquettes, d'artillerie et de mortier et de systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS). Le FAAD C2 a fourni une image aérienne intégrée unique complexe avec de multiples menaces pour fournir une connaissance de la situation, identifier et évaluer les menaces, et vaincre les cibles hostiles avec plusieurs types d'effecteurs. L'essai de tir réel de l'armée américaine a permis d'évaluer les performances du dernier système de systèmes C-UAS avant de déployer les systèmes pour une utilisation opérationnelle. La réussite du FAAD C2 permet à Northrop Grumman de publier une nouvelle base logicielle qui inclut de nouvelles capacités C-UAS.

Le FAAD C2 est déployé sur plusieurs théâtres d'opération

Le FAAD C2 est déployé sur plusieurs théâtres d'opération en menant simultanément des missions de défense aérienne à courte portée, de C-UAS et de contre-roquettes, d'artillerie et de mortier. Son architecture ouverte, multi-domaine et système de systèmes permet une intégration facile avec les capteurs, effecteurs et systèmes d'alerte disponibles et futurs pour lancer une défense rapide et en temps réel contre les menaces à courte portée et manœuvrantes. Le FAAD C2 s'intégrera dans le système intégré de commandement de combat, la contribution de l'armée de terre à l'initiative de commandement et de contrôle interarmées tous domaines du ministère américain de la Défense.