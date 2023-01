L'amiral Vandier: les opérations anti-sous-marines menées récemment étaient "remarquables" !

Le prix "Hook'em Award" a été créé en 1975 par l'US Navy pour récompenser les unités de l'Otan qui se sont distinguées dans les opérations de lutte anti-sous-marine. En 2020 et 2021, ce prix a été remis à des frégates multimissions de la Marine nationale qui ont démontré leurs capacités lors de missions en Méditerranée.

Le ou les lauréats de cette année ne sont pas encore connus, mais selon l'amiral Pierre Vandier, chef d'état-major de la Marine nationale, les FREMM, les avions de patrouille maritime Atlantique 2 et les sous-marins nucléaires d'attaque ont obtenu de très bons résultats dans la lutte anti-sous-marine, en particulier dans un contexte de guerre en Ukraine et donc de présence accrue de sous-marins russes dans des zones comme le passage GIUK, crucial pour les lignes d'approvisionnement entre l'Amérique du Nord et l'Europe.

L'amiral Vandier a également souligné la réactivité de la Marine nationale face à ces bouleversements, en mentionnant que leur engagement et leur préparation opérationnelle refondue ont permis de réorienter rapidement la mission du groupe aéronaval pour faire face à cette nouvelle situation. Des "interactions" avec des sous-marins russes ont-elles également eu lieu à ce moment-là? Le CEMM ne le précise pas, mais a simplement mentionné que les opérations anti-sous-marines menées ces derniers mois étaient remarquables.

Les FREMM sont équipées du système CAPTAS 4, comprenant un sonar remorqué à immersion variable de type UMS-4249 émettant des ondes à très basse fréquence, une antenne linéaire remorquée multifonctions pour localiser et classer les cibles éventuelles, et un sonar de coque de type UMS 4110 qui diffuse des ondes à basse fréquence. Leur hélicoptère NH-90 Caïman NFH est équipé d'un sonar trempé FLASH et de bouées acoustiques numériques.