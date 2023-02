L'Allemagne relance la production d'obus de 35 mm pour les Gepard ukrainiens

Une production relancée

Le 14 février à Bruxelles, Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemand, participait à une réunion des ministres de la Défense au quartier général de l'OTAN à Evere (Bruxelles, Belgique). Lors d'un point presse, ce dernier a annoncé que l'Allemagne s'apprêtait à relancer la production d'obus pour le Gepard. Un contrat a déjà été signé avec l'entreprise allemande Rheinmetall qui sera chargée de la production.

Il faut noter que cette annonce ne concerne en rien les Forces armées allemandes (Bundeswehr) : depuis 2010, le système antiaérien à très courte portée Flakpanzer Gepard n'est plus en service au sein de la Bundeswehr. En revanche, l'Ukraine a reçu d'anciens Gepard allemands afin d'améliorer la défense antiaérienne de ses forces. Ses deux canons de 35 mm à tir rapide, couplés au système radar, permettent la détection précise et le suivi automatique d'un large spectre de cibles en vol, comme démontré dans par le tweet ci-joint.

La neutralité suisse

Il existait un seul problème majeur : les munitions. Celles-ci sont produites en Suisse et ce pays, dans une volonté de neutralité assumée, refuse de livrer ces dernières à l'Ukraine et n'autorise pas une réexportation de ses munitions. Des surplus de munitions allemandes et norvégiennes avaient été transférées mais il fallait, à court terme, pouvoir assurer un afflux de nouvelles munitions. Ce sera donc chose faite avec Rheinmetall en Allemagne. Au total, ce sont approximativement 300.000 obus de 35 mm qui devraient être produits et une première livraison en Ukraine est prévue pour le mois de juillet 2023.

Pour rappel, les Forces terrestres ukrainiennes utilisent 32 Gepard ex-allemands et cinq exemplaires supplémentaires devraient être livrés en 2023.

L'image de couverture représente 6 Flakpanzer Gepard B2L roumains lors d'un entrainement en Pologne en juillet 2021. Certains utilisent la série de photos de cet exercice pour annoncer une destruction en Ukraine, ce qui n'est donc pas le cas.