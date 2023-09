L'Allemagne mise sur l'innovation : Le consortium Helsing-IBM choisi pour propulser l'intelligence artificielle dans le système de combat aérien du futur

Un partenariat technologique révolutionnaire en vue

Munich, le 30 août 2023 - Dans une ère où l'innovation est au cœur des priorités, le Bureau Fédéral Allemand de l'Équipement, de la Technologie de l'Information et du Soutien en Service de la Bundeswehr (BAAINBw) se projette dans le futur en investissant dans l'intelligence artificielle (IA) pour le Futur Système de Combat Aérien (FCAS). Ce projet colossal, représentant plusieurs milliards d'euros d'investissement, a porté son choix sur le consortium composé des géants Helsing, IBM et Rohde & Schwarz, fort de leur expertise avérée.

Vers une nouvelle ère du combat aérien

Le FCAS n'est pas simplement un projet d'avion de chasse, mais une collaboration stratégique entre trois puissances européennes majeures : l'Allemagne, la France et l'Espagne. Ces nations investissent conjointement dans le projet pour concevoir ce qui sera sans doute l'avion de combat le plus avancé de sa génération. Au cœur de ce projet titanesque, le Système d'Arme de la Génération Future (SAGF) ambitionne non seulement de développer un avion de chasse de sixième génération, mais également des drones et autres systèmes aériens sans pilote, ouvrant la voie à des théâtres d'opérations inédits.

L'IA, au centre de FCAS

"Nous vivons une époque où les conflits ne se gagnent pas uniquement avec des munitions, mais avec des informations", affirme Stephanie Lingemann, Directrice de Programme chez Helsing. Pour elle, l'intelligence artificielle est un pivot stratégique qui pourrait bien changer la donne dans les prochaines confrontations. Elle estime que cette nouvelle infrastructure pourrait multiplier par dix les capacités opérationnelles de l'armée de l'air en intégrant des systèmes intelligents.

L'innovation au service de la défense

Le consortium, riche d'entreprises de renommée mondiale, promet de révolutionner l'approche technologique de la défense. Dr Martin Schönhofer, PDG de SSE, fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur, évoque l'importance de cette collaboration. Il est persuadé qu'elle marquera un tournant dans l'histoire de la défense européenne. De son côté, IBM, avec plus de 100 ans d'existence et un chiffre d'affaires dépassant les 75 milliards de dollars, apporte sa vaste expertise en technologie cloud, essentielle pour la sécurisation et l'utilisation optimale de l'IA.Avec des budgets de R&D dépassant les milliards, le consortium HIS se prépare à offrir une solution IA à haute performance pour des applications militaires. Cette collaboration permettra non seulement de développer des algorithmes sophistiqués, mais aussi de faciliter la mise en œuvre de ces technologies dans les forces armées allemandes, permettant une augmentation estimée de 25% de l'efficacité opérationnelle.

