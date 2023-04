L'Air Defender 2023 : le plus grand exercice aérien de l'histoire de l'OTAN

Dans une volonté d'afficher la solidité de l'Alliance, les 23 types d'avions différents travailleront de concert afin de confirmer ses capacités conjointes de réponse aéroportée aux crises. Ils opèreront au-dessus des espaces aériens de l'Allemagne, de la Pologne et de la République tchèque. Les trois principaux sites sollicités dans le cadre d'Air Defender 2023 sont les aérodromes de Schleswig/Hohn, Wunstorf et Lechfeld en Allemagne.

Les pays de l'OTAN désignés un exercice de premier ordre et d'une ampleur encore jamais atteinte dans l'histoire de l'Alliance du 12 au 23 juin 2023. Il s'agit de l'Air Defender 2023, un événement qui se réunira près de 220 avions et 10 000 participants sous le commandement de l'armée de l'air allemande. Les membres des 24 nations regroupées pour cet exercice s'entraîneront aux opérations aériennes dans l'espace aérien européen près de 2 mois après l'entrée de la Finlande dans l'OTAN, qui compte désormais 31 membres et une frontière dédoublée avec la Russie de Vladimir Poutine.

Quatre ans de préparation préalable à l'organisation de l'Air Defender 23

L’exercice n’est pas une résultante de l’entrée de la Finlande dans l’OTAN le 4 avril 2023, à l’occasion de son 74e anniversaire de l’Alliance. Il découle de quatre ans de préparation et d’exercices conjoints, permis par des entraînements aériens annuels de moindre échelle nommés les MAGDAYS. En juillet 2022, la première grande conférence de planification initiale (IPC) a eu lieu avec 220 participants. Une conférence finale de coordination (FCC) se déroulera dans le courant du mois d’avril. À l'origine, l'exercice devait prendre le nom de MAGEX 2023 et prévoyait le déploiement 50 avions. Il s'est ensuite inspiré de l'ampleur de l'exercice interarmées de l'OTAN Defender Europe 2020, durant lequel l'armée américaine s'est entraînée à déployer une division entière, soit 20 000 soldats américains avec du matériel et des véhicules, en Europe. La tenue au mois de juin du Air Defender 23 sera la concrétisation d'un long effort de coordination et d'interopérabilité des forces aériennes des États de l'Alliance Atlantique.

La puissance Américaine au rendez-vous parmi un panel de 24 Etats

Les États-Unis, malgré le pivot américain vers l'Asie opéré avec le président Barack Obama et l'attention croissante portée à la Chine, continuent de montrer leur implication en Europe dans le contexte du conflit en Ukraine. Dans le cadre de l'Air Defender, ils seront représentés par pas moins de 100 avions de la Garde nationale aérienne (ANG) en provenance de 35 États différents. L'ANG est une des composantes de la réserve de l'armée de l'air américaine et possède au moins une unité dans chacun des États américains.

Elle comprend environ 1 300 avions de presque tous les types de ceux présents au sein de l'US Air Force (dont des chasseurs F-35). L'exercice viendra tester les capacités de l’ANG à intervenir sur le théâtre européen dans le cas où la guerre en Ukraine s'étendait à l’OTAN. Les avions impliqués seront répartis entre des A-10 et des F-15C proches de la retraite, et des avions récents comme des F-35, des F-16 améliorés et des KC-46 selon des propos de Michael Loh (directeur de l’ANG). Les Etats-Unis fourniront aussi 2000 membres pour participer à l’exercice.