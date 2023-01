JetBlue : fuite de carburant sur l'aile d'un Airbus A320

Retour à la porte d'embarquement pour un Airbus A320 de JetBlue

Le 18 janvier 2023, le vol B61942 de JetBlue, qui devait assurer un service direct entre l'aéroport de New York La Guardia (LGA) et l'aéroport international de Denver (DEN), a été contraint de retourner à la porte d'embarquement en raison d'une fuite de carburant à l'aile droite de l'Airbus A320. Selon les données récupérées sur Flightradar.24, l'Airbus A320 a commencé à rouler vers la piste de l'aéroport La Guardia à 15:33 UTC (10:33 heure locale), soit deux minutes plus tôt que l'heure de départ prévue (STD). Néanmoins, avant d'atteindre la piste, l'Airbus A320 a viré à gauche, se dirigeant vers le terminal. La raison de cette déviation était un défaut mécanique de l'aile droite de l'avion qui provoquait une fuite de kérosène.

Le personnel de bord a immédiatement signalé le problème à la tour de contrôle et les mécaniciens ont été appelés pour inspecter l'avion. Il a été déterminé que la fuite de carburant était suffisamment grave pour empêcher le décollage de l'avion. Les mécaniciens ont effectué les réparations nécessaires et l'avion a pu reprendre son service après vérification complète.

l'Airbus A320 a dû être réparé

Après que l'équipage ait identifié une situation d'urgence, l'Airbus A320 a été remorqué jusqu'au stand de stationnement pour être réparé. Il était clair pour JetBlue que l'avion ne pourrait pas effectuer son vol prévu entre New York et Denver. Pour compenser, un autre Airbus A320 immatriculé N566JB a été déployé pour le vol. Ce vol a finalement décollé de New York La Guardia (LGA) à 20:23 UTC (15:23 heure locale) et a atterri à Denver à 00:33 UTC (17:33 heure locale) avec un retard de 4 heures et 13 minutes.

L'avion en question

L'avion impliqué dans l'incident est un Airbus A320-232 de presque 20 ans de marque immatriculé N568JB, pouvant accueillir 162 passagers avec 120 sièges en économique et 42 dans la section confort économique. ll a effectué son premier vol le 18 juin 2003 et a été exploité uniquement par JetBlue en tant que locataire. Au 31 octobre 2022, l'avion avait accumulé 73 334 heures de vol, soit 26 401 cycles de vol.