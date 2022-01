ISS : les Etats-Unis restent à bord jusqu’en 2030

Un modèle de collaboration scientifique internationale pacifique

La vice-présidente Kamala Harris l’a confirmé le 31 décembre sur son compte Twitter : les États-Unis vont poursuivre jusqu’en 2030 leurs opérations à bord de la Station spatiale internationale, occupée en permanence depuis novembre 2000.

La décision a été confirmée le même jour sur le blog de la Nasa, qui citait son administrateur Bill Nelson : « La Station spatiale internationale est un modèle de collaboration scientifique internationale pacifique et, pendant plus de 20 ans, elle a permis d’énormes développements scientifiques, éducatifs et technologiques pour l’humanité ».

Depuis 1993, l’ISS rassemble 16 pays : les États-Unis, le Canada, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Belgique, le Brésil, la Hollande, la Norvège, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et la Russie.

Déjà deux mois sur orbite pour Matthias Maurer

Pour l’heure, les activités (notamment scientifiques) se poursuivent à bord du complexe orbital, où séjournent les sept membres de l’Expedition 66, dont l’astronaute allemand Matthias Maurer.

Ce 10 janvier, il a entamé son troisième mois sur orbite – il est arrivé le 11 novembre dernier avec l’équipage de la mission Crew 3, lancé le matin même à bord du Crew Dragon « Endurance » de SpaceX.