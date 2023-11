Israël renforce sa défense: le Pentagone envoie deux systèmes antimissile Iron Dome

États-Unis : soutien militaire renforcé pour Israël face au Hamas Le Pentagone a prévu d'envoyer deux systèmes de défense antimissile Iron Dome à Israël pour l'aider dans son combat contre le groupe militant Hamas, après un attentat massif mené par ce dernier le 7 octobre dernier, faisant de ce jour le plus meurtrier pour Israël depuis 50 ans. Environ 1 400 Israéliens ont perdu la vie et le Hamas continue de lancer des roquettes depuis la bande de Gaza. Les deux systèmes Iron Dome ont été achetés par l'armée américaine à la demande du Congrès il y a plusieurs années et sont peu utilisés actuellement. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a également annoncé l'envoi d'une batterie de défense de haute altitude et de bataillons de défense aérienne Patriot dans la région.

Israël reçoit des armes et une aide financière majeur des États-Unis Les États-Unis n'ont cessé d'accroître leur aide militaire à Israël. Outre le matériel de défense aérienne, des munitions ont été envoyées, et cette aide a depuis été étendue pour inclure des obus d'artillerie, des véhicules blindés et des munitions guidées avec précision. Un groupe de frappe de porte-avions, dirigé par le porte-avions de la marine américaine Gerald R. Ford, a déjà été déployé en Méditerranée orientale. Un autre se dirige vers le golfe Persique. Par ailleurs, une unité expéditionnaire de Marines et 2 000 troupes sont prêtes à être déployées en une journée si la Maison Blanche en donne l'ordre. Le Congrès a demandé plus de 100 milliards de dollars d'aide à la sécurité supplémentaire, dont 14,3 milliards de dollars pour Israël.

Le système Iron Dome, vaste défense face aux attaques de Gaza Malgré l'interception de plus de 2 000 roquettes par le système Iron Dome, environ 5 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza à ce jour, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui est dirigé par le Hamas. Le système Iron Dome consiste en un radar, un système de commandement et de contrôle, et des lanceurs qui tirent des intercepteurs. Ces composants extras amélioreront la capacité d'Israël à détecter les menaces et aideront à défendre davantage de territoire israélien contre les tirs de roquettes. Si la guerre venait à s'étendre au-delà de la bande de Gaza, le groupe militant libanais Hezbollah aurait des dizaines de milliers de roquettes qu'il pourrait tirer.