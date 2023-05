IRIS-T en Ukraine : plus de 60 cibles abattues

Toujours d'après cette vidéo, le système IRIS-T aurait permis la destruction de 60 cibles aériennes dans le ciel ukrainien depuis sa livraison en octobre 2022. En novembre 2022, plusieurs vidéos et images permettaient de confirmer que ce système antiaérien était bel et bien déployé en Ukraine et ce, de manière efficace, tout particulièrement contre les vagues de missiles russes ( article sur le sujet ).

Ce 3 mai, la chaine Youtube de la Force aérienne ukrainienne a publié une vidéo (disponible ci-dessous) du système antiaérien IRIS-T. La vidéo permet d'apercevoir le système lance-missile sur son camion MAN 8x8, avec des conteneurs de missiles IRIS-T SLM. Il s'agit de la version moyenne portée du missile IRIS-T, avec une portée supérieure à 40 kilomètres et une altitude de 20 kilomètres. Actuellement, l'Ukraine dispose de deux systèmes IRIS-T, tous fournis par l'Allemagne et deux autres doivent encore être livrés par Berlin.

Un radar

Alors que le premier intervenant explique qu'il s'agit d'un système antiaérien, le second explique les capacités qu'offrent le radar qui se trouve derrière lui. En effet, si la vidéo est centrée sur l'IRIS-T, il est aussi possible d'apercevoir un radar TRML-4D. Il s'agit de la quatrième et très récente version de la famille de radars TRML. C'est un radar à antenne active conteneurisé et monté sur un camion MAN 8x8. S'il est montré dans la vidéo en fonctionnement sur le camion, il peut également être déposé à un endroit et être contrôlé à distance. Quoiqu'il en soit, le radar TRML-4D, grâce à une liaison de données sans fil, envoie directement les informations de la cible au poste de commandement. Les contrôleurs peuvent alors ordonner la mise à feu de missiles afin de détruire la ou les cibles détectées. Il faut noter que le radar suit également le ou les missiles tirés par les lanceurs. Il est capable de détecter près de 1.500 cibles dans un rayon de 250 kilomètres. Il semblerait que ce soit l'unique exemplaire livré par l'Allemagne mais deux exemplaires supplémentaires devraient être livrés.

Autres caractéristiques :

Amplitude : -2° à 70°

Portée : 250 kilomètres (120 pour un avion de combat, 60 pour un missile supersonique)

Altitude : 30 kilomètres

Cibles détectables : hélicoptères, avions de combat, missiles et obus (dans un utilisation C-RAM)

RCS minimal de la cible : 0,01 m²

Délais de mise à jour des cibles : moins d'une seconde

Transport : tout camion pouvant emporter un conteneur 20 pieds standard

Et bien d'autres

La chaine Youtube montre également deux autres systèmes antiaériens modernes livrés aux Ukrainiens (vidéos ci-après) :