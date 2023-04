Interception dangereuse d'un Su-35 russe avec un F-16 Fighting Falcon américain

Tensions croissantes entre forces américaines et russes en Syrie

La situation en Syrie demeure complexe avec la menace d'une intervention militaire turque contre les milices kurdes syriennes, la présence de groupes armés liés à l'Iran et la persistance d'organisations jihadistes telles que l'État islamique (EI ou Daesh). La coalition anti-jihadiste dirigée par les États-Unis a mené au moins deux opérations contre des responsables de haut rang de Daesh en avril. La menace jihadiste et le soutien aux Forces démocratiques syriennes justifient le maintien de 900 militaires américains dans l'est de la Syrie.

Incidents aériens entre avions russes et américains

La coalition anti-jihadiste et l'état-major russe avaient établi des mesures de « déconfliction » pour éviter les incidents, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, les Russes prennent de plus en plus de libertés avec ces mesures. Le commandant des forces aériennes relevant du commandement américain pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale (AFCENT) a expliqué que les chasseurs-bombardiers russes survolaient sans prévenir les positions tenues par la coalition en Syrie.