Intelsat signe un accord avec Aalyria pour promouvoir les connexions multi-orbites.

Intelsat et Aalyria s'associent pour développer une nouvelle technologie optique.

Intelsat, l'un des plus grands opérateurs de réseaux satellitaires et terrestres intégrés dans le monde, a signé un mémorandum d'entente avec Aalyria, pionnière de la communication optique et de réseaux définis par logiciel basée en Californie. Cet accord inclut un engagement financier vers le développement d'une nouvelle technologie optique capable de transmettre des données entre la Terre et l'espace à des niveaux record.