Intelsat, Aalyria signent un accord pour promouvoir la connectivité multi-orbite

Intelsat signe un mémorandum avec Aalyria pour développer une technologie optique. Intelsat, opérateur d'un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde et principal fournisseur de connectivité en vol, a signé aujourd'hui un mémorandum d'entente (MoU) avec Aalyria, pionnier des communications par réseau défini par logiciel et optique basé en Californie. Cet accord comprend des engagements financiers pour faire progresser le développement d'une nouvelle technologie optique capables de transférer des quantités record de données entre la terre et l'espace.

Aalyria offre des connectivités ultra-rapides et sécurisées grâce à ses technologies. Le MoU crée un cadre pour le déploiement coopératif des technologies d'Aalyria, une plateforme logicielle et matérielle capable d'orchestrer la connectivité bidirectionnelle optique sol-sol pour les satellites à des vitesses de centaines de gigabits par seconde. Ces technologies offriront une connectivité sol-espace sécurisée et ultra-rapide pour les clients gouvernementaux et commerciaux. A partir de 2024, Aalyria sera en mesure de transmettre d'énormes fichiers de données en temps réel et de sauvegarder des réseaux qui manquent de capacité ou qui sont compromis.