Inspection de l'arsenal nucléaire russe: menaces sur les accords New Start

Le Traité New START en Péril

Le Département d'État américain a annoncé mardi que la Russie ne respectait plus le traité de contrôle des armements nucléaires signé avec les États-Unis, mettant en danger la stabilité de leur relation. Le traité, connu sous le nom de New START, avait été renouvelé pour cinq ans en février 2021 et garantissait la limitation des arsenaux stratégiques nucléaires des deux nations à 1 500 ogives chacune.

Le Département d'État a déclaré que la Russie avait refusé de permettre aux inspecteurs américains d'entrer dans ses installations d'armes nucléaires, ce qui est une obligation en vertu du traité New START. La Russie a annoncé la suspension de l'accès des inspecteurs américains en août dernier, sans pour autant respecter son obligation de convoquer une session de la commission consultative bilatérale prévue par le traité. En novembre, la Russie a annulé une rencontre diplomatique qui devait se tenir à Le Caire, pendant laquelle les responsables devaient examiner le respect du traité.

Conséquences de la Suspension-Appel à la Conformité

Le Département d'État a appelé la Russie à se conformer au traité en permettant aux inspecteurs américains sur son territoire et en acceptant de tenir une session de la commission consultative bilatérale. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei A. Ryabkov, a justifié la suspension des inspections par l'impact de la situation en Ukraine et la position des États-Unis qui ne voulaient pas prendre en compte les priorités de la Russie.

Le traité New START a été signé en 2010 et garantissait depuis 2011 que les deux nations limitent leurs arsenaux stratégiques nucléaires. Le mécanisme de vérification principal de l'accord reposait sur les inspections réciproques, dans lesquelles chaque pays pouvait examiner les données et les preuves autour de l'arsenal nucléaire. Les inspections ont été suspendues des deux côtés en mars 2020 à cause de la pandémie, mais les responsables américains espèrent pouvoir les remettre sur une base régulière.Le refus de la Russie de permettre aux inspecteurs américains de pénétrer sur son territoire empêche les États-Unis d'exercer leurs droits importants en vertu du traité et menace la viabilité du contrôle des armements nucléaires américains-russes. La situation a été compliquée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine

Le Traité New START ne couvre pas tout

Le Traité New START, signé en 2010, ne couvre pas l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Cela a suscité des inquiétudes parmi les responsables américains et européens quant à la possibilité que le président russe, Vladimir Poutine, puisse utiliser de telles armes en Ukraine. Des discussions ont eu lieu l'automne dernier à Washington et dans d'autres capitales européennes en raison de données spécifiques provenant des agences de renseignement. Cependant, les discussions parmi les responsables se sont depuis calmées.

En août 2019, l'administration Trump a annoncé la fin de l'Accord sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Les États-Unis ont accusé la Russie de violation régulière de ce traité, qui était actif depuis l'administration Reagan. Les responsables américains ont également exprimé leur préoccupation croissante quant à la Chine, qui n'a pas signé ce traité. Ils insistent sur le fait qu'ils ne veulent pas que leur capacité à déployer des missiles dans la région Asie-Pacifique soit entravée.