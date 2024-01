Inondations aux Pays-Bas : 2 hélicoptères lourds Chinook comblent une brèche dans un barrage

Les Chinook en grue volante

Au début du mois de janvier, les pluies intenses n'ont pas épargné les Pays-Bas et notamment Maastricht et sa région. Face à l'afflux d'eau et pour une raison encore inexpliquée, un barrage d'un des bras de la Meuse s'est totalement disloqué, provoquant le déversement incontrôlé du fleuve. Des moyens civils ont été dépêchés pour construire un barrage temporaire. Afin de soutenir cette action, les Forces armées hollandaises ont déployé des éléments du Génie afin d'aider à l'aménagement des berges et au déploiement d'un pont flottant. Ce dernier a permis de relier rapidement les deux berges tout en assurant le transfert de matériels de chantier lourds, en ce compris, une pelleteuse de près de 45 tonnes.