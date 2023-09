Inde — Première édition de Bharat Drone Shakti 2023

Bharat Drone Shakti 2023

Le 25 septembre 2023 marquera l'inauguration de la toute première exposition de drones "Bharat Drone Shakti 2023". La cérémonie a été présidée par le Raksha Mantri, ministre de la Défense de l'Inde à la base aérienne de Hindan, à Ghaziabad, dans l'Uttar Pradesh. Cet événement est à l’initiative de l'Indian Air Force (IAF) et la Drone Federation of India (DFI).

Cette exposition de deux jours réunit plus de 75 start-ups indiennes spécialisées sur les drones destinés aux applications militaires ou civiles. Dans un communiqué, l'IAF et la DFI affichent leur ambition de « faire de l'Inde un acteur majeur dans le domaine des drones d'ici à 2030 ».

Cet événement est l'occasion de découvrir les dernières innovations développées en interne par l'IAF et les industriels et start-uppeurs indiens. Parmi les projets présentés, on trouve un grand nombre de multirotors déjà utilisés dans l’agriculture et la lutte contre les incendies, la logistique, mais également une multitude de systèmes de surveillance VTOL destinés à la défense comme le VTOL cargo Tech Eagle Vertiplane X3, capable de parcourir 100 km pour délivrer une charge utile de 3 kg, ou encore le Switch de la start-up Idea forge qui emporte deux caméras – une optique, l’autre thermique. Destinés aux opérations militaires de surveillance, le Switch serait compatible avec la norme américaine de compatibilité électromagnétique MIL-STD-461. On retrouve également les start-up Aero360 et Asteria Aerospace, également en concurrence sur le segment des petits drone ISR avec leur solutions Vyoma – qui embarque une caméra Sony pour en guise de capteur optique – et AT-15.