Incidents en mer de Chine méridionale : Un jeu dangereux entre la Chine et les États-Unis

Des interceptions aériennes qui inquiètent

Face à une recrudescence d’interceptions aériennes dans le Pacifique, le général américain Kenneth S. Wilsbach tire la sonnette d'alarme. Les interceptions, bien qu’ayant lieu dans l’espace aérien international, deviennent de plus en plus dangereuses. La tension monte entre Washington et Pékin, chacun blâmant l'autre pour ces manœuvres risquées. Wilsbach note que bien que les États-Unis soient habitués à être interceptés, la manière dont ces interceptions sont effectuées par les Chinois soulève des préoccupations majeures.

Tensions palpables dans les cieux de la mer de Chine méridionale

L'incident du 26 mai, capturé en vidéo, montre un avion de chasse chinois J-16 passant directement devant un RC-135 américain, provoquant des turbulences qui ont perturbé le vol de l'avion américain. Cette manœuvre "inutilement agressive" survient après un incident similaire le 21 décembre, où un avion chinois s'était approché dangereusement d'un autre RC-135 américain. Les États-Unis, fidèles à leur engagement, ont déclaré qu'ils continueraient de voler là où le droit international le permet, tout en attendant que tous les pays de la région Indo-Pacifique utilisent l'espace aérien en toute sécurité.

Historique des incidents aériens entre la Chine et les États-Unis

Depuis 2015, les interceptions entre avions américains et chinois ne sont pas nouvelles. La mer de Chine méridionale est régulièrement le théâtre de tels incidents, exacerbant les tensions entre les deux superpuissances. Le Pentagone, cherchant à exposer ces comportements jugés dangereux, a souvent publié des vidéos, notamment d'incidents impliquant la Russie. En mars, une vidéo montrait un jet russe larguant du carburant devant un drone MQ-9 Reaper, entraînant un crash dans la mer Noire. Ces incidents montrent un schéma d'actions dangereuses qui risquent d'entraîner des escalades non désirées.

Communication en berne entre les deux superpuissances

La communication entre les deux pays connaît une impasse inquiétante. Malgré la volonté affichée des États-Unis d'établir un dialogue, la Chine montre une "absence préoccupante de volonté" d'engager des discussions significatives. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin III, n'a pas parlé à son homologue chinois depuis des mois. De plus, lors d'un récent voyage prévu à Singapour, la Chine a refusé une rencontre avec Austin. Ce mur de silence, combiné à une série d'incidents en mer de Chine méridionale, rend la situation particulièrement volatile.