Il y a 77 ans : une dernière démonstration de force pour la fin de la Seconde Guerre mondiale

... mais seulement une petite partie de l'aéronavale américaine !

Bien que les images et les quelques films paraissent impressionnants, ces appareils ne représentent qu'une petite partie de l'aéronavale américaine dans le Pacifique : la force principale de l'US Navy, la task force TF 38 naviguait alors au large. Elle comprenait alors 20 porte-avions d'escadre, 9 cuirassés, 25 croiseurs et pas moins de 79 destroyers. Il n'existe pas de chiffre exact sur le nombre d'avions embarqués mais l'estimation la plus répandue est de plus de 2.000 avions de combat disponibles. De nombreux historiens s'accordent pour classer cette flotte parmi les plus puissantes de l'Histoire moderne. Il faut aussi ajouter les autres porte-avions d'escadre déployés au sein de plus petites flottilles ainsi que les plus petits porte-avions légers.

La fin des cuirassés

De nos jours, les porte-avions sont devenus un véritable instrument de projection de puissance, comme le démontre encore l'US Navy mais aussi la Marine Nationale, la Royal Navy, etc. A l'inverse, le nombre de cuirassés se réduira déjà drastiquement en 1950. La Marine américaine sera la dernière marine à inclure deux cuirassés en service actif (avec tout de même une période de désactivation, suivie d'une modernisation lors de la réactivation). L'USS Missouri et l'USS Wisconsin (BB-63 et 64, classe Iowa) tireront leurs derniers coups de canons de 406 mm sur les troupes irakiennes au Koweït durant l'opération Tempête du Désert en 1991. Il faut noter que la plaque commémorant la reddition sur le Missouri (image ci-dessous) a été spécialement enlevée avant son départ pour le Koweït, afin d'éviter tout dommage éventuel. Une fois l'opération terminée, la plaque a été remise avec précision sur son pont d'origine. Tout comme les 3 autres navires de la classe Iowa, l'USS Missouri est devenu un navire-musée.