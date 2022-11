IAI dévoile son système ESM compact TacSense

Facile à transporter à pied par une personne

Israel Aerospace Industries (IAI) a dévoilé son dernier système de renseignement électronique (ESM) tactique : TacSense (ELL-8395). TacSense offre des performances ESM sans précédent avec un SWaP (taille, poids et puissance) minimal. Cela permet au TacSense d'être déployé à partir d'un large éventail de plates-formes, y compris les véhicules terrestres tactiques et les petits drones. En outre, une configuration manpack permet au système d'être facilement transporté à pied par une seule personne, même sur les terrains les plus difficiles. La taille et le poids réduits du système facilitent également une installation très discrète et camouflée à des emplacements fixes.

Exposition accrue aux menaces électroniques

TacSense est conçu pour fournir une MSE haute performance dans des scénarios tactiques, tels que les manœuvres des forces terrestres, les opérations discrètes à partir d'installations fixes et les opérations à partir de plateformes aériennes dont la capacité à contenir de grands capteurs est limitée. Les forces tactiques sont de plus en plus exposées aux menaces électroniques sur le champ de bataille moderne. Ces menaces comprennent les radars tactiques utilisés par les unités de commando et de guérilla, les radars terrestres et aériens de recherche et de ciblage, ainsi que d'autres activités électromagnétiques telles que le brouillage des communications et des radars. Par conséquent, il est impératif de fournir aux forces les moyens de détecter l'activité électromagnétique hostile - faisant passer la force de la " cécité électronique " à la pleine conscience électronique, et assurant ainsi leur sécurité et le succès de la mission.

Un client pour TacSense

Capitalisant sur l'héritage d'IAI-ELTA dans la conception et le développement de technologies radar et ESM avancées, TacSense emploie les dernières techniques pour intercepter, classifier, suivre et analyser les radars, y compris les derniers émetteurs à faible probabilité d'interception (LPI). Couvrant l'ensemble du spectre de fréquences radar, TacSense offre des capacités ESM puissantes et complètes, permettant aux opérateurs de comprendre en temps réel les radars hostiles qui les menacent en matière de surveillance et de ciblage. De plus, il détecte les forces au-delà de la portée visuelle, et même sous une couverture profonde, là où les radars et les systèmes EO/IR sont incapables de pénétrer. TacSense a été sélectionné pour être utilisé par un premier client, et a fait l'objet d'un contrat pour la livraison de plusieurs dizaines de systèmes opérationnels.