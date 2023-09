IA & Drone : AeroVironment finalise l'acquisition de Tomahawk Robotics

120 Millions de Dollars

AeroVironment a officiellement finalisé l'acquisition de Tomahawk Robotics. L'accord, signé en août a été officialisé et annoncé ce lundi comme s’élevant à un montant total de 120 millions de dollars. AeroVironment s’est dit prêt à fusionner les technologies des deux entreprises et à accélérer la mise en œuvre de l'intelligence artificielle (AI) et de l'autonomie dans ses plateformes.