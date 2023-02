HENSOLDT présente sa gamme complète de systèmes radar

Le radar TRML-4D

HENSOLDT est bien représenté sur le marché des systèmes radar, de l'optronique et des systèmes de protection électronique. Le TRML-4D est le dernier membre de sa famille de radars en bande C (bande G de l'OTAN). Il est conçu pour être utilisé comme une unité mobile télécommandée pour une défense aérienne terrestre efficace et a déjà fait ses preuves sur le terrain. En tant que système de détection défini par logiciel, il est conçu pour assurer la viabilité future et la flexibilité des opérations.

Le radar COBRA

Le radar de contre-batterie COBRA est conçu pour détecter des cibles à faible section transversale sur l'ensemble du champ de bataille et peut également classifier les types de munitions et les modes de tir. En moins de 2 minutes, plus de 40 batteries de six canons peuvent être localisées et signalées à un commandement supérieur. Parallèlement à la fonction de localisation des batteries, COBRA peut être chargé d'effectuer l'enregistrement des tirs amis. Le radar est contenu dans un seul véhicule tout terrain à roues, ce qui assure une grande mobilité et des temps de déploiement et de décampage rapides.

Le radar Quadome

Quadome est un radar de surveillance bimode et multi-mission destiné à la surveillance navale aérienne et de surface. Il offre aux forces navales et aux autorités de sécurité maritime une connaissance de la situation sans précédent et des temps de réaction extrêmement courts. Il offre aux forces navales et aux autorités chargées de la sécurité maritime une connaissance de la situation sans précédent ainsi que des temps de réaction extrêmement courts. Quadome s'appuie sur la réputation et les antécédents de la famille de radars tactiques navals d'HENSOLDT, qui a connu un grand succès et s'est vendue à plus de 100 unités sur une période de 25 ans. Équipé de la toute dernière technologie, Quadome offre une réponse rapide et une grande précision, à un excellent rapport prix/performance.

HENSOLDT présentera également sa tourelle multi-capteurs ARGOS-II HD destinée aux missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) aéroportées. Elle peut être équipée de caméras HD haute résolution, infrarouge et lumière du jour, ainsi que de télémètres et de désignateurs laser.