HENSOLDT livre des radars de surveillance aérienne supplémentaires à l'Ukraine

Deux autres radars de surveillance aérienne pour la défense aérienne de l'Ukraine

Hensiodt fournit deux autres de ses radars de surveillance aérienne haute performance TRML-4D pour renforcer la défense aérienne de l'Ukraine. Dans le cadre de la commande, les deux radars seront déjà livrés dans les trois prochains mois. Au début de l'année, Hensoldt avait déjà passé un contrat pour quatre premiers radars TRML-4D dans le cadre du système de défense aérienne IRIS-T SLM pour l'Ukraine et qui est d'ors et déjà très actif depuis plusieurs semaines.

Détection et suivi d'environ 1 500 cibles dans un rayon allant de 250 km.

Thomas Müller, CEO de Hensoldt, a déclaré : "Cette conclusion de contrat est notamment due aux excellents résultats opérationnels qui ont été rapportés du déploiement dans le pays, renforçant encore la capacité de défense de l'Ukraine. Les radars destinés à la défense aérienne ukrainienne protègent des vies et nous sommes fiers d'être en mesure de livrer des équipements indispensables dans un délai très court." Le TRML-4D utilise la toute dernière technologie radar AESA (Active Electronically Scanned Array) avec de multiples faisceaux à forme numérique. Il est capable de détecter, de suivre et de classer divers types de cibles aériennes, en mettant l'accent sur les missiles de croisière et les avions de petite taille, rapides et volant à basse altitude et/ou manœuvrant, ainsi que sur les hélicoptères. Il assure la détection et le suivi rapides d'environ 1 500 cibles dans un rayon allant jusqu'à 250 km.

Fourniture de radars à la marine et aux forces armées allemandes

Hensoldt possède des décennies d'expérience dans les systèmes radar pour la défense aérienne et conduit activement le développement de technologies clés dans ce domaine. Le portefeuille de la société comprend également le radar passif Twinvis, la famille de produits Spexer et les radars pour la sécurisation du trafic maritime et aérien. Hensoldt fournit des radars pour les nouvelles frégates et corvettes de la marine allemande, pour la surveillance de l'espace aérien et pour le contrôle d'approche sur les aérodromes des forces armées allemandes, entre autres.