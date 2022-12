HENSOLDT introduit une nouvelle fonctionnalité pour le système EuroNav 7

Le détecteur CLEARDRONE facilite la détection des drones pour les pilotes

Le détecteur CLEARDRONE, un produit d'Aero Network DMI, est un appareil mobile pratique qui peut être facilement rangé. Il détecte les drones à une distance allant jusqu'à quatre kilomètres. En connectant un dongle au RN7 DMG, le système EuroNav est désormais capable de recevoir les alertes de drones du détecteur et de les afficher sur sa carte mobile. La connexion des deux systèmes est sans fil, de sorte que le détecteur peut être rangé n'importe où dans la cabine. Les informations reçues permettent d'afficher les drones se trouvant dans le même espace aérien local, ce qui augmente la conscience situationnelle de l'équipage du cockpit.

"Les drones télécommandés se trahissent toujours par leurs signaux émis, et sur de longues distances. Le détecteur est capable d'analyser ces signaux et de déterminer le type et le fabricant du drone sur la base de la signature individuelle", explique Jens Rosenow, directeur général d'Aero Network DMI GmbH, à qui appartient le label CLEARDRONE. Bien que les bandes de fréquences 2,4 Ghz et 5,8 Ghz soient utilisées par d'innombrables émetteurs, le détecteur de CLEARDRONE reconnaît de manière fiable un drone grand public grâce au modèle de fréquence qu'il émet.

"Une fois le détecteur à bord, l'avion est protégé de manière circonférentielle. Le détecteur forme ainsi une zone de protection autour de l'avion ou de l'hélicoptère", explique Arend Wedekind, responsable des ventes de HENSOLDT Avionics. Le système EuroNav de HENSOLDT visualise les distances du drone détecté et les affiche en plusieurs gradations, ce qui donne au pilote suffisamment de temps pour prendre la décision de poursuivre ou non le vol.

Pour que les futurs modèles de drones puissent également être détectés de manière fiable, l'intelligence artificielle à bord du détecteur est constamment perfectionnée et maintenue à jour. "Via des mises à jour régulières, les signatures des nouveaux drones sont téléchargées virtuellement. Ainsi, le client peut être sûr qu'il est toujours protégé de manière optimale contre les drones", explique encore Arend Wedekind.