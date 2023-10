Hensoldt et Airdyne coopèrent pour adresser le marché des C130

HENSOLDT s'allie à Airdyne pour offrir une suite pré-intégrée pour les avions C-130.

HENSOLDT s'associe au fournisseur américain d'aéronefs de mission, Airdyne Aerospace Inc. Le partenariat propose un ensemble d'aide à la mission intégré et certifié, tout d'abord spécifiquement pour les C-130. Les deux entreprises ont formalisé leur collaboration par un protocole d'accord signé le 20 septembre 2023. La suite fusionne le MissionGrid de HENSOLDT, composé de divers capteurs et systèmes de gestion de mission, avec le système SABIR d'Airdyne.

Le système SABIR d'Airdyne est un ensemble de composants compatible avec tous les modèles de C-130 pour prendre en charge diverses missions, telles que les opérations militaires , la patrouille maritime, la recherche et le sauvetage, la surveillance.

Le MissionGrid d’HENSOLDT offre quant à elle une variété de blocs de construction, tels que le radar aéroporté, ou les capteurs électro-optiques.