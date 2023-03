Heart Aerospace teste l'ES-30 au-dessus de la mer Baltique

Le jeudi 23 mars 2023, le constructeur suédois d'avions électriques Heart Aerospace a annoncé un partenariat visant à explorer le vol électrique à travers la mer Baltique. La collaboration se fait avec le gouvernement d'Åland, une région autonome de langue suédoise faisant partie de la Finlande.

Les îles Åland : un site idéal pour les avions régionaux

Les îles Åland, un archipel de 6 500 îles situé dans la mer Baltique, se trouvent entre la Suède et la Finlande. De ces îles, environ 60 à 80 sont habitées par quelque 30 000 personnes, dont la majorité, soit 70 %, vivent dans la capitale des îles Åland, Mariehamn. Ces îles sont à une distance d'environ 150 kilomètres de Stockholm, la capitale suédoise, et de Turku, la troisième ville de Finlande. Elles sont également à environ 300 kilomètres de la capitale finlandaise, Helsinki, ce qui en fait un endroit propice pour les avions régionaux. Le gouvernement d'Åland a signé un accord avec Heart Aerospace (Heart) pour évaluer l'utilisation de leur avion régional, l'ES-30, afin de mettre en place des services aériens durables pour l'ensemble de l'archipel.

Vol test de l'ES-30

La carte de vol d'un trajet entre Mariehamn et Helsinki cette semaine est un exemple concret de la pertinence des îles Åland pour des tests de transport aérien. Le vol Finnair AY214, opéré par Nordic Regional Airlines, a quitté l'aéroport de Mariehamn (MHQ) à 21:15 pour atterrir à l'aéroport d'Helsinki Vantaa (HEL) à 21:51. Comme prévu pour un vol de courte distance, l'appareil utilisé était un turbopropulseur ATR 72-500, immatriculé OH-ATE. Comparativement, l'avion régional électrique d'une capacité standard de 30 sièges, le Heart ES-30, dispose d'un rayon d'action de 200 kilomètres en mode tout électrique, ce qui le rend adapté pour relier Stockholm et Turku à partir de Mariehamn, même si sa capacité est moindre que celle de l'ATR 72-500 qui peut transporter jusqu'à 70 passagers.

L'ES-30 a de l'autonomie

L'annonce de Heart ajoute que l'ES-30 a une autonomie de 400 kilomètres avec 30 passagers et la possibilité de voler jusqu'à 800 kilomètres avec 25 passagers, tout en tenant compte des réserves habituelles des compagnies aériennes. Dans ces conditions, le vol de 36 minutes et 282 kilomètres entre Mariehamn et Helsinki est une autre cible de choix pour l'ES-30 et les vols à zéro émission.