La guerre en Ukraine arrive à un tournant : le matériel promis par les alliés de l'Ukraine arrive enfin et commence à donner des résultats, la Russie avance toujours plus lentement dans le Donbass et l'Ukraine prépare sa contre-offensive dans la région de Kherson.

Si cette vidéo n'apparaît pas ici, vous pouvez la visionner en suivant ce lien : https://youtu.be/HjUEE59fk1U