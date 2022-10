Grosse explosion sur le pont de Kerch/pont de Crimée

Un pont vital

Dans la nuit du 8 octobre au matin, le pont routier de Kerch, aussi appelé pont de Crimée, a été secoué par une explosion impressionnante (images dans les tweets à la fin de l'article). Ce pont est le seul lien routier qui permet de relier directement la Russie avec la Crimée. Résultat :

la circulation routière est impossible dans le sens Russie -> Crimée, plusieurs travées étant totalement détruites et au fond de l'eau

la circulation routière est impossible dans le sens Crimée -> Russie, une travée ayant été fortement endommagée voire détruite

le pont ferroviaire jouxtant le pont routier a été endommagé, un train circulant avec des wagons d'essence a pris feu suite à l'explosion. La structure en tant que telle semble en bien meilleur état que les travées routières. Cependant, l'incendie aura très certainement endommagé les rails.

C'est sacré coup dur pour la logistique russe en Crimée ; comme annoncé précédemment, c'est le seul moyen par lequel des troupes, du matériel mais aussi tout le soutien nécessaire peut atteindre la ligne de front (particulièrement sur le front Sud, de Kherson à Zaporijha). Les habitants de Crimée sont aussi touchés par cette coupure : des files de voitures interminables se présentaient ce 8 octobre au matin pour remplir leur voiture avant que les stations-services n'aient plus une goutte d'essence. Les autorités ont d'ailleurs annoncé dans la même matinée la mise en place d'un rationnement dans les commerces afin d'éviter tout manque de ressource. Les médias russes annoncent la prochaine mise en place d'un ferry afin de rétablir l'accès avec la Crimée.

Cause encore inconnue

Le pont n'a pas été touché par un missile. Les Russes avancent la thèse d'un camion de munition qui aurait accidentellement explosé. Certains annoncent aussi un camion kamikaze ou encore une voiture kamikaze ayant fait exploser le camion de munition. Les vidéos permettent de confirmer la présence d'un camion et d'une voiture se dirigeant vers la Crimée. Des soupçons d'un objet flottant visible grâce à l'une des caméras laisse la porte ouverte à un sabotage ukrainien. Toutefois, ces derniers ne donnent pour l'instant aucune image attestant leur éventuelle attaque (par exemple images de drones ou de forces spéciales). Dès lors, hormis la confirmation d'une explosion, il n'est pour l'instant pas possible de confirmer la cause de celle-ci.

Ce pont est doublement symbolique puisqu'il représente l'annexion de la Crimée par la Russie et en 2018, pour son inauguration, le président président russe, Vladimir Poutine, s'était déplacé en personne.