Global Airlines acquiert son premier Airbus A380

Global Airlines a acquis un Airbus A380

Global Airlines, une nouvelle compagnie aérienne britannique long-courrier a annoncé le 29 mai 2023, l'acquisition de son premier Airbus A380 auprès de Doric Aviation. La startup britannique Global Airlines, prévoit de commencer à opérer des vols long-courriers à partir de 2023.

Selon son fondateur, Global Airlines prévoit d'avoir une flotte d'environ une centaine d'avions long-courriers d'ici 2025. La première classe de leur A380, avec ses environ 471 sièges au total, offrira une expérience luxueuse comprenant une suite spacieuse d'environ 3 mètres de long, un lit double et des toilettes privées. Elle sera accompagnée de classes Affaires, Premium, Economie et « Gamer »).

« En tant que premier opérateur à lancer des vols avec le super jumbo », Global Airlines explique qu’elle vise à « redéfinir l’expérience de voyage des passagers dans toutes les classes de voyage ». Les premiers vols transatlantiques de la compagnie sont attendus pour le printemps 2024.

Partenariat entre Global Airlines et Doric Aviation

Contrairement à d'autres nouvelles compagnies aériennes, Global Airlines a fait un choix différent en acquérant son premier avion directement auprès de Doric Aviation, plutôt que d'opter pour la voie traditionnelle du leasing. L'acquisition de l'Airbus A380 par Global Airlines s'est faite à un prix non divulgué.

Ce choix a été soutenu par d'importants investisseurs ainsi que par la société mère, Holiday Swap. Grâce à ce partenariat avec Doric Aviation, Global Airlines a franchi une étape majeure en obtenant son premier Airbus A380, marquant ainsi « une étape importante dans la réalisation de ses plans ambitieux ». La compagnie aérienne est déjà en progression pour élargir sa flotte en ajoutant d'autres appareils Airbus A380, avec trois acquisitions supplémentaires prévues « dans les mois à venir ». En déployant l'Airbus A380 aux États-Unis, elle sera la première nouvelle compagnie aérienne à utiliser ce type d'appareil depuis 8 ans.

Doric Aviation remet sur la marché deux Airbus A380

Doric Aviation remet actuellement sur le marché deux Airbus A380 : l'un, immatriculé 9H-MIP, anciennement exploité par Singapore Airlines puis Hi Fly Malta, et A6-EDH, un ancien appareil d'Emirates. Le premier est âgé de 16,5 ans et le second de 13,8 ans. Cependant, tous deux ont été stockés pendant une longue période, nécessitant d'importants travaux de maintenance avant de pouvoir être remis en service.