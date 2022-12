GKN Aerospace et ArianeGroup prolongent leur partenariat pour le moteur de la fusée Ariane 6

GKN Aerospace signe un contrat avec ArianeGroup pour les turbines de Ariane 6

GKN Aerospace a signé un contrat avec ArianeGroup pour la fourniture de la prochaine phase de turbines Ariane 6 et de tuyères Vulcain. Le contrat comprend la fabrication et la fourniture d'unités pour les 14 prochains lanceurs Ariane 6, qui seront produits d'ici à 2025.

GKN Aerospace, sur son site de Trollhättan en Suède, se concentre actuellement sur l'industrialisation et l'intégration de technologies nouvelles et innovantes dans ses produits Ariane 6. Cela inclut la paroi du canal de la tuyère, qui comprendra des technologies entièrement nouvelles dans une application de vol. La conception a été continuellement améliorée au fil du temps et, au cours du processus de lot de transition, elle sera perfectionnée dans le centre d'excellence de pointe de GKN Aerospace. Ceci est essentiel pour préparer l'augmentation de la production lors de la prochaine phase d'exploitation du lanceur.

GKN Aerospace et son rôle clé dans le programme Ariane

L'unité commerciale spatiale de GKN Aerospace, à Trollhättan, a été active dans le programme Ariane depuis sa création en 1974, ayant contribué au programme à chaque étape, de la recherche et du développement initiaux à la production en série. A ce jour, GKN Aerospace a fabriqué plus de 1 000 chambres de combustion et tuyères ainsi que plus de 250 turbines pour la fusée Ariane.

"La signature de ce contrat est une étape importante, non seulement pour GKN Aerospace et les activités de lanceurs en Suède, mais aussi pour l'ensemble du programme Ariane 6,", a déclaré Martin Velander, directeur du programme des moteurs de lanceurs de GKN Aerospace. "Il renforce le fait que la participation suédoise est essentielle pour l'avenir du lanceur et pour l'avenir de l'exploration spatiale européenne."

Stephane Nogatchewsky, responsable des achats d'ArianeGroup, a déclaré : "Après la signature des contrats d'exploitation avec Sabca, Airbus Espagne, Europropulsion, Avio et MTAerospace, ce contrat avec GKN Aerospace est une nouvelle étape clé vers une équipe européenne Ariane 6 forte."

"Alors que le vol inaugural d'Ariane 6 se rapproche et que la montée en puissance industrielle s'intensifie, cette collaboration est une étape positive et critique pour l'avenir des opérations d'Ariane 6. Aussi, l'unification des acteurs européens est primordiale pour assurer la poursuite de la robustesse industrielle d'A6, sa compétitivité et préserver l'accès autonome européen à l'espace."

Le programme Ariane 6 : un atout européen

Le programme Ariane 6 est le seul atout européen permettant un accès autonome à l'espace pour les missions stratégiques. Il offre également la flexibilité nécessaire pour lancer des charges utiles lourdes et légères vers une large gamme d'orbites pour des applications telles que l'observation de la Terre, les télécommunications, la météorologie, la science et la navigation. La technologie de l'Ariane 6 est un atout majeur pour l'Europe.