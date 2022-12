General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) réalise une collaboration autonome à l'aide d'un UAS Avenger

General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) a jumelé un système d'aéronef sans pilote (UAS)

Le 17 novembre 2022 , General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) a jumelé un système d'aéronef sans pilote (UAS) MQ-20 Avenger® appartenant à la société avec un Sabreliner, exploité par Lockheed Martin et agissant comme un chasseur de substitution, et deux F-5 Advanced Tigers (AT) de Tactical Air Support configurés avec des capteurs TacIRST internes, pour effectuer une détection infrarouge multiplateforme. Au cours de cet événement, tous les aéronefs ont effectué des manœuvres coordonnées pour détecter des cibles aériennes pertinentes dans le spectre infrarouge. Le MQ-20 et le Sabreliner étaient connectés numériquement par un réseau maillé de technologie de ciblage tactique (TTNT) pour partager les observations de détection. En plus des aéronefs de vol réel, cinq jumeaux numériques du MQ-20 ont été intégrés pour piloter de manière autonome une mission de combat collaborative en direct, virtuelle et constructive (LVC).

"Tous les aéronefs de vol réel disposaient de capteurs opérationnels de recherche et de poursuite infrarouge tactique de nouvelle génération (TacIRST™) pendant le test pour fournir une poursuite de cible mobile air-air. Ces pistes en direct ont été fournies par le capteur TacIRST de Lockheed Martin et ont été traitées sur un processeur multifonction (MFP) EMC2 de General Dynamics Mission Systems, communément appelé " la boîte d'Einstein. " Grâce à cette architecture définie par logiciel, le vol a permis de faire la démonstration d'une équipe avec ou sans équipage entre les MQ-20, le Sabreliner et les chasseurs tactiques F-5 AT habités.

"Ce vol d'essai a innové pour nous", a déclaré Michael Atwood, directeur principal des programmes avancés de GA-ASI. "Il a démontré une collaboration efficace entre quatre maîtres d'œuvre de défense établis volant avec une détection avancée, une équipe avec ou sans équipage et un calcul haute performance aéroporté avancé pour répondre à des scénarios de domination aérienne difficiles. Il s'agit d'une démonstration claire de notre suite de systèmes de mission Autonomous Collaborative Platform (ACP) qui arrive rapidement à maturité et nous rapproche un peu plus de la fourniture de cette capacité révolutionnaire au combattant."

"Faire voler quatre plateformes avec TacIRST installé a été une étape importante pour Lockheed Martin", a déclaré Matthew Merluzzi, Sr. Program Manager chez Lockheed Martin. "En tirant parti des systèmes de mission ouverts, notre équipe a démontré que l'intégration de plateformes communes est possible sur une variété de véhicules apportant des capacités avancées à nos combattants plus rapidement et à moindre coût."

L'équipe du MQ-20 a utilisé un moteur d'autonomie CODE

Pour accomplir l'intégration multi-entreprises, l'équipe du MQ-20 a utilisé un moteur d'autonomie CODE fourni par le gouvernement et le protocole de messagerie OMS (Open Mission Systems) standard du gouvernement pour permettre la communication entre le noyau d'autonomie et TacIRST. En outre, GA-ASI a utilisé l'EMC2 de General Dynamics, un MFP à architecture ouverte avec une infrastructure de sécurité à plusieurs niveaux pour exécuter l'architecture d'autonomie, démontrant ainsi la capacité d'apporter des ressources de calcul haute performance (HPC) aux PCA pour effectuer des ensembles de missions rapidement adaptables en fonction de l'environnement opérationnel. Il s'agit d'un autre vol autonome dans une série en cours de vols autonomes effectués à l'aide d'un financement de recherche et de développement interne (IRAD) pour prouver des concepts importants pour les PCA.